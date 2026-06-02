Rubint Réka a kórházból jelentkezett, nem várt beavatkozásra volt szüksége
Drámai hírt kaptunk. Rosszabbul lehet Rubint Réka.
Mint ismert, egy drámai interjúban mesélt a rák elleni küzdelméről Rubint Réka. A diagnózis szerint Rékának lágyrészszarkómája van, annak is egy agresszív típusa, amelyben érintett a légcső, a fő verőér, a hangszál, nyelőcső.
Nem várt beavatkozás - Kórházból jelentkezett be Rubint Réka
Egy héttel ezelőtt Rubint Réka még a kemoterápia befejeztével napozni is képes volt. Úgy tűnt jól van és erős, ám most mégis egy nem várt beavatkozásra volt szüksége. Részletekbe nem bocsátkozott Rubint Réka, ám a közösségi oldalán arról adott hírt, hogy szombaton a gyáli edzést nem tudja megtartani. Természetesen senkit sem hagy cserben, ugyanis már gondoskodott a helyettesítésről Schobert Norbi és Lara személyében.
Amíg van egy utolsó esélyed, van esélyes a győzelemre is! Mert a statisztika nem számol a szívvel! Szombaton ott leszek Gyálon, de az edzést Norbi és Lara fogja tartani, mert ez a beavatkozás akkor amikor jött a felkérés, még nem volt betervezve!
Szeretlek Titeket! Nagyon!
-írta drámai bejegyzésében Rubint Réka.
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