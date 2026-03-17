Kocsi Máté: tovább gurul az “aranykonvoj” ügye, akcióban a tiszás ügyvéd

Támadásba lendültek az ukránok, tovább gurul az “aranykonvoj” ügye, és már akcióban a tiszás ügyvéd is.

Bár nem tudni honnan van a rengeteg frissen nyomtatott euró, mi volt a célja, hová vitték, elhagyta-e az egész Magyarországot, vagy csak egy része, és miféle bankok közötti művelet lehet az, amelyet ukrán titkosszolgálati vezetők kísérnek, de az ellentámadás beindult.

Talán nem meglepő, de egy tiszás ügyvéd érezte szükségét annak, hogy feljelentse a jogellenes tevékenység gyanúja ellen fellépő magyar hatóságokat terrorcselekmény és hivatali visszaélés miatt. Terrorcselekmény, értik?

Persze, a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat támadja, ma pedig már odáig fajultak, hogy vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmillárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok.

Tiszás tempó.

Azt is írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában.

Áá, nincs. Semmi.

Minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig.

Hogyne.

A Tisza-ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon.

De az a tükör el fog törni.

Szóval amíg a magyar hatóságok ki nem vizsgálják, mi történt pontosan, addig semmilyen nyomásnak, külföldinek-belföldinek nem engedhetünk.

Oszt jónapot.