Kisteherautó és autó ütközött, feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert

Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 82-es főúton, Győr közelében, a 70. kilométernél. A műszaki mentést végző győri hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadítottak, majd kiemeltek egy embert az egyik gépkocsiból. A raj áramtalanította a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a baleset miatt - írja a Katasztrófavédelem.



