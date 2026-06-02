Kisteherautó és autó ütközött, feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert

Győr közelében dolgoznak a tűzoltók, akik egy embert kiszabadítottak ez egyik autóból.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.02. 14:40
Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 82-es főúton, Győr közelében, a 70. kilométernél. A műszaki mentést végző győri hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadítottak, majd kiemeltek egy embert az egyik gépkocsiból. A raj áramtalanította a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a baleset miatt - írja a Katasztrófavédelem


 

