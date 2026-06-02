Kiderült, miért tűnt el a Szex és New York sztárja

Jason Lewis leginkább arról a szerepéről ismert, amelyet Jerry 'Smith' Jerrodként játszott az ikonikus Szex és New York-ban. Jason volt Kim Cattrall szerelmi partnere a műsorban, de 2023-ban csendben eltűnt. Azonban három év távollét után elárulta, hogy valójában egy izgalmas ok miatt tűnt el a nyilvánosság elől.

Az 54 éves színész a The Hollywood Reporternek adott interjúban beszélt távollétéről, és most, hogy visszatért a nyilvánosság elé, elég nagy híreket is megosztott. Elárulta, hogy ebben a három évben nagyon elfoglalt volt, ugyanis egy hatalmas fantasy-sorozaton dolgozott. És itt nem csupán egy könyvről van szó, sőt, nem is egy könyvsorozatról, hanem a színész egy trilógián dolgozik.

„Olyan helyzetben voltam, hogy egy fantasy könyvsorozaton dolgoztam. Egy trilógián” – árulta el, utalva az írás iránti igen lenyűgöző elkötelezettségére.

„A trilógia közelebb áll a Gyűrűk Urához, mint a tudományos fantasztikumhoz” – mondta.

Ez egy epikus fantasy. A saját mágikus rendszerem, amely inkább a fizikán alapul, mint a varázslatok és hasonló dolgok lágy mágiáján.

Tekintve, hogy mennyi munkát igényel ennyi könyv megírása, elmondta, hogy ez azt jelentette, hogy teljes mértékben bele kellett vetnie magát az írásba.

„Ez az a fajta kreatív munka, amely nem hagy helyet sok másnak, és én megbékéltem ezzel. Ez az a fajta munka, aminek meg kell találnia a közönségét. Még mindig dolgozom rajta, de már elég messzire jutottam ahhoz, hogy úgy érezzem, itt az ideje újra felbukkanni és megosztani, mivel foglalkoztam. Hamarosan többet is elárulok!” – nyilatkozta a színész.

A színészből lett író elárulta, hogy már hosszú ideje dolgozik ezen a projekten.

„Tudtam, hogy nagy lesz, amikor elkezdtem, de ahogy kidolgoztam a cselekményt és kitaláltam a részleteket, egyre csak bővült és nőtt, egyre nagyobb és nagyobb világgá vált” – mondta.

Így Jason Lewis úgy döntött, hogy ha be akarja fejezni ezt a hatalmas projektet, akkor teljes mértékben ennek kell szentelnie magát, ezért minden nap nagyon korán kel, és naponta 1000-2000 szót próbál megírni. Ami pedig a történetet illeti, a Szex és New York sztárja elmondta, hogy három különálló trilógiáról van szó, amelyek mind ugyanabban a kitalált univerzumban játszódnak – számolt be róla az Unilad.