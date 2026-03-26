RETRO RÁDIÓ

Mennyire beszéled a tünde nyelvet? Kvíz a fantasy szerelmeseinek

Nem csupán halandzsa, hanem egy részletesen kidolgozott, fiktív nyelv. A tünde nyelvet te is megtanulhatod, lássuk, mennyire éltél a lehetőséggel!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 12:30
Te tudsz tündéül? A szerző által megálmodott Középföldén sokan beszélik a tünde nyelvet, amelynek valós nyelvtana, szerkezete és szótára is van. Lássuk, mennyire figyeltél a tünde nyelvórákon!

Így néz ki a tünde nyelv / Fotó: YouTube

J. R. R. Tolkien a fantasy úttörője, ő taposta ki a műfajban azt az utat, amelyen sok író szabadon követhette őt. Nem csupán évezredeken átívelő kronológiával és történelmi eseményekkel, hanem egy saját nyelvvel is gazdagította a világát. Nem véletlen, hogy az irodalomnak már egy tolkinológia (tolkienology) ágazata is van, amely kifejezetten az ő életművének kutatásával foglalkozik

A szerző világához kapcsolódó történetek – Gyűrűk ura, A hobbit, A szilmarilok – ma is elkápráztatják az olvasókat, az ezekből készült filmek pedig óriási rajongói táborra tettek szert.

Aki figyelmesen nézte a filmeket, hallhatta, hogy egy furcsa, idegen nyelvet is beszélnek a karakterek. Ez nem halandzsa, hanem a Tolkien által kidolgozott tünde nyelv, amelynek két fajtája is van; a Quenya (magas tünde, a "tünde-latin") és a Sindarin (a szürketündék mindennapi nyelve). Kicsit olyan ez, mint a tájszólások és az irodalmi magyar nyelv; mindkettő szervesen építkezik egymásból.

Lássuk, mennyire beszélsz Tolkien nyelvén! Jöjjön a nagy tünde nyelv kvíz!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik NEM a tündék nyelvéből van?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mit jelent a „mellon” szó Sindarin nyelven?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik nyelvet beszélték leginkább Középföldén a harmadkorban?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik írásrendszert használták leggyakrabban a tündék?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ki mondja a híres „Aiya Eärendil Elenion Ancalima!” mondatot?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit is jelent ez a mondat? "Aiya Eärendil Elenion Ancalima"
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mit jelent ez a szó: Namárië?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik szó jelenti azt, hogy "csillag"?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mit jelent a "minas" szó Minas Tirith nevében?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik szó jelenti azt, hogy "nap"?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
