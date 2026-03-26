Mennyire beszéled a tünde nyelvet? Kvíz a fantasy szerelmeseinek

Nem csupán halandzsa, hanem egy részletesen kidolgozott, fiktív nyelv. A tünde nyelvet te is megtanulhatod, lássuk, mennyire éltél a lehetőséggel!
J. R. R. Tolkien a fantasy úttörője, ő taposta ki a műfajban azt az utat, amelyen sok író szabadon követhette őt. Nem csupán évezredeken átívelő kronológiával és történelmi eseményekkel, hanem egy saját nyelvvel is gazdagította a világát. Nem véletlen, hogy az irodalomnak már egy tolkinológia (tolkienology) ágazata is van, amely kifejezetten az ő életművének kutatásával foglalkozik.
A szerző világához kapcsolódó történetek – Gyűrűk ura, A hobbit, A szilmarilok – ma is elkápráztatják az olvasókat, az ezekből készült filmek pedig óriási rajongói táborra tettek szert.
Aki figyelmesen nézte a filmeket, hallhatta, hogy egy furcsa, idegen nyelvet is beszélnek a karakterek. Ez nem halandzsa, hanem a Tolkien által kidolgozott tünde nyelv, amelynek két fajtája is van; a Quenya (magas tünde, a "tünde-latin") és a Sindarin (a szürketündék mindennapi nyelve). Kicsit olyan ez, mint a tájszólások és az irodalmi magyar nyelv; mindkettő szervesen építkezik egymásból.
Lássuk, mennyire beszélsz Tolkien nyelvén! Jöjjön a nagy tünde nyelv kvíz!
1. Melyik NEM a tündék nyelvéből van?
2. Mit jelent a „mellon” szó Sindarin nyelven?
3. Melyik nyelvet beszélték leginkább Középföldén a harmadkorban?
4. Melyik írásrendszert használták leggyakrabban a tündék?
5. Ki mondja a híres „Aiya Eärendil Elenion Ancalima!” mondatot?
6. Mit is jelent ez a mondat? "Aiya Eärendil Elenion Ancalima"
7. Mit jelent ez a szó: Namárië?
8. Melyik szó jelenti azt, hogy "csillag"?
9. Mit jelent a "minas" szó Minas Tirith nevében?
10. Melyik szó jelenti azt, hogy "nap"?
