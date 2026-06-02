Eltűnt egy meseszép 6 éves kislány: riadót fújt a magyar rendőrség

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 08040-157/100/2026. körözési számon eljárást folytat D. Z. Aliszia eltűnt kislány ügyében.

A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik az eltűnt kislányról, az jelezze a hatóságoknak

A kislány június 1-jén a reggeli órákban édesapjával – az édesanya tudta és hozzájárulása nélkül - ismeretlen helyre távozott, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. D. Z. Aliszia személyleírása: kb. 120 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fonott fekete hajú.

Eltűnésekor viselt ruházata: fehér színű, plüss anyagú nadrág, fekete színű rövid ujjú póló, pink színű hosszú ujjú cipzáros pulóver és fekete színű sportcipő.

A kislány képe és teljesen neve ide kattintva érhető el, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.