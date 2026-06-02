Eltűnt egy meseszép 6 éves kislány: riadót fújt a magyar rendőrség

A kislány június 1-jén az apjával ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt gyereket nagy erőkkel keresik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 12:32
A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 08040-157/100/2026. körözési számon eljárást folytat D. Z. Aliszia eltűnt kislány ügyében.

A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik az eltűnt kislányról, az jelezze a hatóságoknak

A kislány június 1-jén a reggeli órákban édesapjával – az édesanya tudta és hozzájárulása nélkül - ismeretlen helyre távozott, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. D. Z. Aliszia személyleírása: kb. 120 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fonott fekete hajú.

Eltűnésekor viselt ruházata: fehér színű, plüss anyagú nadrág, fekete színű rövid ujjú póló, pink színű hosszú ujjú cipzáros pulóver és fekete színű sportcipő.

A kislány képe és teljesen neve ide kattintva érhető el, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható kislány tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
