Eltűnt egy meseszép 6 éves kislány: riadót fújt a magyar rendőrség
A kislány június 1-jén az apjával ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt gyereket nagy erőkkel keresik.
A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 08040-157/100/2026. körözési számon eljárást folytat D. Z. Aliszia eltűnt kislány ügyében.
Az eltűnt kislányt a rendőrség keresi
A kislány június 1-jén a reggeli órákban édesapjával – az édesanya tudta és hozzájárulása nélkül - ismeretlen helyre távozott, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. D. Z. Aliszia személyleírása: kb. 120 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fonott fekete hajú.
Eltűnésekor viselt ruházata: fehér színű, plüss anyagú nadrág, fekete színű rövid ujjú póló, pink színű hosszú ujjú cipzáros pulóver és fekete színű sportcipő.
A kislány képe és teljesen neve ide kattintva érhető el, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható kislány tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
