Azt hitte, a szoptatás és a terhesség miatt változott meg – ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna!

Egy anyuka a terhessége alatt csomót talált a mellében, amit eleinte csak az elzáródott tejcsatornának tulajdonított. A későbbi sokkoló diagnózis valósággal letaglózta. Sosem hitte volna, hogy ekkora a baj!

A terhesség alatt lett mellrákja az anyának

A 42 éves Kristy Burnt azt hitte, hogy a testében tapasztalt változások a terhességéhez és az akkor kétéves lánya, Stevie szoptatásához kapcsolódnak. Hat héttel később azonban úgy döntött, kivizsgáltatja magát, és lesújtó hírt kapott: mellrákja van.

Azt éreztem, mintha vége lenne a világnak!

– közölte Kristy Burnt, aki már a terhesség alatt észlelte a csomót mellében, de sosem hitte, hogy azt közlik vele: gyógyíthatatlan rákja van.

Mivel a rákja ösztrogénen élt, a terhessége növelte a kockázatot. Kristy 2023 júliusában, 27 hetes terhesen kezdte meg a kemoterápiát. Nagyfokú kockázat övezte a kismama kezelését, mivel folyton figyelni kellett, hogy a beavatkozás nem károsítja-e a méhlepényt.

A most kétéves Phoenix végül a terhesség 36. hetében, császármetszéssel jött a világra.

Teljesen megrémített a gondolat, hogy a terhességem alatt kezelésen kell átesnem. Végig a meg nem született gyermekem volt a legfőbb aggodalmam

– idézi az anyuka gondolatait a Mirror.

A nő mindvégig arra gondolt, hogy ha nem esik át a kezelésen, a gyermekének nem lesz édesanyja és ez erőt adott neki. Kristy-t teljesen összetörte, hogy hiába volt anyateje, a kemoterápia miatt veszélyes lett volna szoptatni az újszülött gyermekét.

A kezdeti kezelések pozitív eredményt mutattak, ám a későbbi vizsgálatokból kiderült, hogy a nő 25 nyirokcsomójában rák volt. 2024 márciusában a betegség átterjedt Kirsty csontjaira és megkapta a diagnózist: a rákja gyógyíthatatlan.

„Úgy éreztem, mintha véget ért volna az életem, és a halál küszöbén állnék” – közölte az anyuka. 20 alkalommal ment sugárterápiára, napjainkban pedig folytatódik kemoterápiás kezelése és hormonterápiában is részesül. Ennek célja a menopauza előidézése, amely növeli az ösztrogénszintjét, ami táplálja a rákos betegségét.