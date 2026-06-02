Most érkezett: erős földrengés rázta meg a magyar nyaralók egyik kedvenc országát

A 6,2-es erősségű rengést éjfél után mérték. A földrengést az egész régióban érezni lehetett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 06:39
Erős földrengésre ébredtek Olaszország egyes térségeinek lakói kedden hajnalban. A 6,2-es erősségű rengés helyi idő szerint június 2-án, éjfél után 12 perccel következett be, és nagy területen volt érezhető.

6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszországot (Fotó: shutterstock – Képünk illusztráció)

A földmozgás epicentruma az olaszországi Scarcelli városától mintegy 18 kilométerre délnyugatra található. A rengés erejét jól mutatja, hogy több száz lakos számolt be arról, hogy erős rázkódást érzett, sokakat pedig álmukból ébresztett fel a hirtelen megmozduló föld.

A közösségi médiában röviddel a földrengés után sorra jelentek meg a beszámolók az ijedt helyiektől. Az első jelentések alapján egyelőre nem érkezett hiteles információ jelentős anyagi kárról vagy személyi sérülésekről, ugyanakkor a vizsgálatok jelenleg is zajlanak.

A magyar nyaralók egyik legkedveltebb úti célja, Olaszország, Európa egyik legaktívabb földrengésveszélyes területe, ezért a lakosság számára nem ismeretlenek a hasonló természeti jelenségek. A mostani, 6,2-es erősségű rengés éjszaka ijesztett rá az emberekre – írja a Mirror.

 

