Most érkezett: erős földrengés rázta meg a magyar nyaralók egyik kedvenc országát
A 6,2-es erősségű rengést éjfél után mérték. A földrengést az egész régióban érezni lehetett.
Erős földrengésre ébredtek Olaszország egyes térségeinek lakói kedden hajnalban. A 6,2-es erősségű rengés helyi idő szerint június 2-án, éjfél után 12 perccel következett be, és nagy területen volt érezhető.
Földrengésre ébredtek az olaszok
A földmozgás epicentruma az olaszországi Scarcelli városától mintegy 18 kilométerre délnyugatra található. A rengés erejét jól mutatja, hogy több száz lakos számolt be arról, hogy erős rázkódást érzett, sokakat pedig álmukból ébresztett fel a hirtelen megmozduló föld.
A közösségi médiában röviddel a földrengés után sorra jelentek meg a beszámolók az ijedt helyiektől. Az első jelentések alapján egyelőre nem érkezett hiteles információ jelentős anyagi kárról vagy személyi sérülésekről, ugyanakkor a vizsgálatok jelenleg is zajlanak.
A magyar nyaralók egyik legkedveltebb úti célja, Olaszország, Európa egyik legaktívabb földrengésveszélyes területe, ezért a lakosság számára nem ismeretlenek a hasonló természeti jelenségek. A mostani, 6,2-es erősségű rengés éjszaka ijesztett rá az emberekre – írja a Mirror.
