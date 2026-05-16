Földrengés volt a szomszédban - itt vannak a részletek

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Romániában, Vrancea megyében. A szeizmikus mozgás 145 kilométeres mélységben következett be.

Richter-skálán való elhelyezkedését tekintve a rengés közepes erősségű volt, és 145 kilométeres mélységben pattant ki. Májuban eddig 12 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,5 között váltakozott. Az idei év eddigi legnagyobb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében - emlékeztet cikkében a Maszol.ro.