Földrengés volt a szomszédban - itt vannak a részletek
Ezt sokan megérezhették.
A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Romániában, Vrancea megyében. A szeizmikus mozgás 145 kilométeres mélységben következett be.
Richter-skálán való elhelyezkedését tekintve a rengés közepes erősségű volt, és 145 kilométeres mélységben pattant ki. Májuban eddig 12 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,5 között váltakozott. Az idei év eddigi legnagyobb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében - emlékeztet cikkében a Maszol.ro.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre