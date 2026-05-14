Rekordot döntött a nagykanizsai földrengés – egyre aktívabb a délnyugati országrész

Szerda (május 13.) este ismét megmozdult a föld Magyarországon: ezúttal Zala vármegyében, Nagykanizsa térségében regisztráltak egy 2,4-es magnitúdójú földrengést. Bár komolyabb károkról nem érkezett bejelentés, a rengést többen is érezték a környező településeken, sőt volt, aki robbanásnak hitte a hirtelen földmozgást.

A mostani esemény azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt harminc nap egyik legerősebb, lakosság által is érzékelt földmozgása volt ez a térségben. Fotó: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda / Facebook

Ezt állítják a Zala-vármegyei lakosok a földrengésről!

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint a rengés május 13-án, 19 óra 16 perckor történt, Nagykanizsától mintegy 9 kilométerre északra. Az obszervatóriumhoz a rengést követően Nagykanizsáról, Zalamerenyéről és Fűzvölgyről érkeztek lakossági bejelentések, azonban ezen településekről károkról nem számoltak be. A közösségi oldalakon – legfőképpen a Facebook-on – ugyanakkor május 14. reggelére már megjelentek a földrengéssel kapcsolatos személyes beszámolók. Ezekben többen arról írtak, hogy az egész ház beleremegett a földmozgásba, mások szerint pedig olyan érzés volt, mintha valami felrobbant volna a közelben.

Palin településen nagyon lehetett érezni

– írta egy hozzászóló. Közben egy újudvari lakos így számolt be az élményéről: Azt hittük robbanás, megremegett minden a lakásban.

Míg egy másik helybéli azt írta:

Hatalmasat reccsent a ház! Azt hittük, felrobbant valami!

De Zalaszentbalázsról is többen egy morgó hangról számoltak be, amely megelőzte a rövid rázkódást.

Ahogy látjuk, ezen a területen időről időre újabb kisebb rengésekre lehet számítani. A térképen a pöttyök mind egy-egy földrengés helyét jelölik. A piros az 1 napot nem meghaladót jelenti, a naracssárga az 1-5 napja történtet, a citrom pedig a 15-30 nap közöttit Fotó: Földrengés Kutató Intézet - HUN

A mostani földmozgás sokaknak eszébe juttathatta az áprilisi, Somogy vármegyei Bolhó közelében történt 2,5-ös magnitúdójú rengést is. Akkor a magyar–horvát határ térségében mozdult meg a föld, és azt is többen érzékelték az epicentrum közelében. Felmerül a kérdés:

vajon összefüggnek ezek az események, és egyre aktívabbá válik a térség?

Dr. Tóth László, a GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: Magyarországon egyáltalán nem számítanak ritkaságnak a kisebb földrengések, még akkor sem, ha ezek többségét a lakosság nem érzékeli.

Dél-Nyugat Magyarországon, illetve Szlovénia és Horvátország határos területein különösen sok a földrengés, gyakorlatilag minden nap van valamilyen kisebb esemény. Ezeket az Adriai-mikrolemez tektonikai folyamatai okozzák

– magyarázta a szakértő. A szeizmológus szerint ugyanakkor a mostani nagykanizsai rengés és a korábbi bolhói földmozgás között nincs közvetlen kapcsolat.

Kisebb utórengések bármikor előfordulhatnak, de én nem látok közvetlen összefüggést az említett előző rengéssel

– tette hozzá a szakértő, aki szerint a 2,4-es magnitúdójú rengés még továbbra is a kisebb földmozgások kategóriájába tartozik.