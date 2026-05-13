Most érkezett: földrengés volt Magyarországon

2,4 magnitúdójú földrengést regisztráltak hazánkban 2026. május 13-án, csütörtökön kora este HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának munkatársai.

A földrengés Nagykanizsa térségét érintette

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. május 13-án, helyi idő szerint 19 óra 16 perckor 2,4 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Nagykanizsa térségében. Az obszervatóriumba eddig Nagykanizsáról, Zalamerenyéről és Fűzvölgyről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat – írta 20 óra után pár perccel a katasztrofavedelem.