Most érkezett: földrengés volt Magyarországon
Tájékoztatást adott ki a katasztrófavédelem. Ezt lehet tudni a földrengésről.
2,4 magnitúdójú földrengést regisztráltak hazánkban 2026. május 13-án, csütörtökön kora este HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának munkatársai.
A földrengés Nagykanizsa térségét érintette
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. május 13-án, helyi idő szerint 19 óra 16 perckor 2,4 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Nagykanizsa térségében. Az obszervatóriumba eddig Nagykanizsáról, Zalamerenyéről és Fűzvölgyről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat – írta 20 óra után pár perccel a katasztrofavedelem.
