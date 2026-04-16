Hűha! Földrengés rázta meg Magyarországot, amíg aludtál
Ezt a lakosság is megérezte.
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. április 16-án helyi idő szerint 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat - írja a katasztrófavédelem.
Én éreztem Balatonszentgyörgyön. Elképesztő. Azt hittem, hogy csak fantázia
- jelezte egy kommentelő.
