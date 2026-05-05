Most érkezett: 4,2-es erősségű földrengés volt Zombor közelében
Közleményt adott ki a Szeizmológiai Obszervatórium. Alig 20 kilométerre a magyar határtól volt a földrengés.
Földrengés rázta meg Horvátországot május 5-én, kedden, hajnali fél háromkor, a rengést Dél-Magyarország területein is érezni lehetett.
4,2-es erősségű földrengés volt kedd hajnalban a horvát-szerb határnál
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. május 5-én, helyi idő szerint 2 óra 35 perckor 4,2 magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében.
A magyar határtól körülbelül húsz kilométerre történt földmozgást a délnyugati országrészben több helyen is érezték, az obszervatóriumba és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés – számolt be róla a katasztrófavédelem.
