Most érkezett: 4,2-es erősségű földrengés volt Zombor közelében

Földrengés rázta meg Horvátországot május 5-én, kedden, hajnali fél háromkor, a rengést Dél-Magyarország területein is érezni lehetett.

Hajnali földrengés a határ túloldalán – hazánkban is érezni lehetett (Fotó: shutterstock – Képünk illusztráció)

4,2-es erősségű földrengés volt kedd hajnalban a horvát-szerb határnál

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. május 5-én, helyi idő szerint 2 óra 35 perckor 4,2 magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében.

A magyar határtól körülbelül húsz kilométerre történt földmozgást a délnyugati országrészben több helyen is érezték, az obszervatóriumba és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés – számolt be róla a katasztrófavédelem.