A Reddit-en megosztott történetben egy édesapa elmesélte, hogy ő és a felesége négy éven át küzdöttek a teherbeeséssel, mire végül kiderült, hogy kisfiút várnak. A hír hallatán a pár úgy döntött, hogy a férfi néhai skót nagyapját tiszteli meg azzal, hogy fiuknak az ő nevét adja. Hogy megosszák boldogságukat barátaikkal és családtagjaikkal - megtették azt a hibát, hogy elárulták a kiválasztott nevet. Nem sokkal később a férfi feleségének fiatalabb féltestvére, aki szintén fiút várt, bejelentette, hogy pontosan ugyanazt a nevet fogja használni a saját gyermeke számára. Az édesapa elárulta, hogyan állt bosszút sógornőjén az ellopott babanév miatt.

Ellopott babanév miatt robbant ki a családi vita

Négy év küzdelem után adhattak nevet gyermeküknek, a rokon azonnal lecsapott a babanévre

Amikor a családtagok megkérdőjelezték a döntést, a sógornő állítólag ragaszkodott hozzá, hogy senki sem tehet semmit, mert ő fog előbb szülni. Bár felháborodtak, a házaspár nem volt hajlandó megváltoztatni a terveit. Azzal érveltek, hogy a névnek számukra valódi jelentése van, míg a rokonuknak semmiféle családi kapcsolata nincs hozzá.

A sógornőm ellopta a babám nevét, de tettem róla, hogy megbánja!

A helyzet még kínosabbá vált, amikor a sógornő élettársa állítólag felvette a kapcsolatot az apával, és követelte, hogy válasszon más nevet a fiának, az apa azonban nem volt hajlandó rá. Arra hivatkozott, hogy senki sem birtokolhatja egy csecsemő nevét, és rámutatott, hogy ő és a felesége már jóval korábban kiválasztották.

Néhány hónappal később a sógornő megszülte fiát, és hivatalosan is bejegyeztette a nevet. Aztán, amikor két hónappal később megszületett a pár fia, tartották a szavukat, és pontosan ugyanazt a nevet adták. A döntés szinte azonnal családi drámát váltott ki. Nem sokkal később a sógornő párkapcsolata állítólag romlani kezdett.

Párja egyre nehezebben viselte, hogy fiukat egy olyan személyről nevezték el, aki semmilyen kapcsolatba nem áll a családjukkal. Végül úgy döntöttek, hogy jogilag megváltoztatják gyermekük nevét. Ahelyett azonban, hogy vállalta volna a felelősséget, a sógornő állítólag a házaspárt okolta, és követelte, hogy térítsék meg neki a felmerült költségeket.