Furcsa, egyedi babanevek – Többet ártanak, mint gondolnánk?

Amikor egy szülő nevet választ a gyermekének, érdemes szem előtt tartani, hogy azt a nevet a gyerek egész életében viselni fogja. Éppen ezért sokan úgy gondolják, fontos átgondolni, hogyan hathat egy név később az iskolában, az álláskeresés során vagy akár a mindennapi életben. Egy nő azonban most komoly aggodalmát fejezte ki legjobb barátnője névválasztási ötletei miatt. A történetet Redditen osztotta meg, ahol elárulta: barátnője nemrég tudta meg, hogy kislánya lesz, aminek nagyon örül, azonban a baba elég érdekes névnek néz elébe.

Kiakadt a nő barátnője bizarr babanevein: „Tönkreteszik a gyerek életét”

„A barátnőm teljesen odáig van a várandóssága miatt, gyönyörűen berendezte a baba szobáját is, és imádom látni, mennyire boldog” – írta a nő.

A beszélgetés során szóba került a szülés várható időpontja is, ami július közepére esik. Ekkor árulta el a kismama, hogy július ihlette neveket keres a babának.

Azt mondta, júliusi témájú neveken gondolkodik. Előre szólok, hogy ezek nagyon kínosak

– fogalmazott a posztoló.

A leendő anya ugyanis olyan neveket fontolgatott, mint a „Rubeigh”, „Jewelie”, „Dyeanah” vagy „Liberteigh”.

Nagyon aggódom ezért a szegény, ártatlan gyerekért, akinek még több mint három és fél hónapja van hátra a születéséig

– írta.

A Reddit posztra természetesen rengetegen reagáltak, köztük egy nő is, akinek saját bevallása szerint szintén „különleges” a neve. Ő úgy fogalmazott, hogy gyerekként mindig azt kívánta, bárcsak normális neve lenne.

Most már szeretem a nevemet, de csak azért, mert hozzászoktam ahhoz, hogy szinte mindenki rosszul írja le vagy ejti ki

– írta.

A nő szerint az emberek még akkor is elrontják a nevét, ha pontosan lediktálja nekik, vagy ha ott szerepel előttük hivatalos dokumentumokon. Elmondása szerint emiatt rengeteg kellemetlenség érte az életben. Az útlevelét például kétszer is vissza kellett küldeni javításra, de még így is hibásan kapta vissza. De gondjai voltak repülőjegyekkel, munkahelyi szerződésekkel, iskolai dokumentumokkal és orvosi receptekkel is.

Az orvosom 25 éve ismer, mégis rendszeres problémák vannak a receptekkel

– írta.