Egy darab száraz táp miatt kellett amputálni a gazdi lábát: „Imádom a kutyámat”

Egy nő megdöbbentő történetet osztott meg arról, hogyan vezetett egy apró baleset a lába amputálásához.

Az amputálásra a kutyakaja által okozott fertőzés miatt volt szükség Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Egy darab száraz kutyakaja miatt kellett amputálni a lábát

Jayme Stephen éppen border collie-ját, Ted Beart etette, amikor véletlenül rálépett egy darab száraz kutyakajára, amely a földre esett. Bár elsőre jelentéktelen sérülésnek tűnt, mindössze öt nappal később a lába súlyosan bedagadt, elviselhetetlenül fájni kezdett, majd veszélyes fertőzés alakult ki.

A 39 éves Jayme-t szepszissel szállították kórházba, ahol az orvosok azonnal megkezdték az életmentő kezelést. Rövid idő alatt három komoly műtéten is átesett, miközben az orvosok próbálták megállítani a fertőzés terjedését. A helyzet azonban olyan súlyossá vált, hogy végül amputálni kellett a jobb lábát.

Az első műtét során az orvosok az elhalt szöveteket távolították el a talpából, hogy felmérjék a károsodás mértékét. A második beavatkozás alatt a sebészek teljes hosszában felnyitották a talpát, ekkor derült ki, hogy az idegek nagy része már elhalt.

Jayme régóta 1-es típusú cukorbetegséggel él, és körülbelül tíz évvel ezelőtt diabéteszes idegkárosodás alakult ki mindkét lábában, emiatt részben elveszítette az érzékelést. Bár tudta, hogy a cukorbetegség súlyos szövődményekkel járhat, soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen apró sérülés végül amputációhoz vezethet.

A nő arról is beszélt, hogy a betegséggel való együttélés mentálisan is rendkívül megterhelő volt számára. Elárulta, hogy a legnagyobb támaszt kutyája, Ted Bear és az aktív életmód jelentette számára.

Imádom a kutyámat. Rengeteg örömet ad nekem, és egyáltalán nem hibáztatom azért, ami történt

– tette hozzá.

'I lost my leg to agonising killer infection after standing on pet's DOG BISCUIT' https://t.co/TsALy6ruv5 — The Scottish Sun (@ScottishSun) May 26, 2026

Az elmúlt 19 hónapban Jayme-nek meg kellett tanulnia együtt élni azzal, hogy kerekesszéket használ. A traumatikus események ellenére úgy érzi, az elmúlt időszak teljesen új szemléletet adott neki az életről.

Most azért beszél nyilvánosan a történetéről, hogy figyelmeztesse a cukorbetegeket, hogy még egy aprónak tűnő sérülés is nagyon gyorsan életveszélyessé válhat – írja a The Sun.