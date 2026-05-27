Felrobbant egy papírgyár, többen meghaltak, vegyi anyagok ömlöttek ki az utcára

Több ember életét vesztette, többen pedig eltűntek, miután hatalmas robbanás rázott meg egy washingtoni papírgyár területét az Egyesült Államokban.

A gyárban történt robbanásban többen meghaltak Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A robbanás több emberéletet követelt

A tragédia kedden reggel, nem sokkal 7.15 után történt a Nippon Dynawave Packaging üzemében, amikor egy vegyi anyagokat tartalmazó hatalmas tartály megrepedt és felrobbant. A hatóságok szerint az eset „tömeges sérüléssel járó incidensnek” számít.

A robbanásban legalább tízen megsérültek, azonban a hatóságok szerint a halálos áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert. Scott Goldstein tűzoltó- és mentőparancsnok egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy több dolgozó holléte továbbra sem tisztázott.

A sérültek között egy helyszínre érkező tűzoltó is lehet. A hatóságok közlése szerint az áldozatok különböző súlyosságú égési és légúti sérüléseket szenvedtek, az enyhébb sérülésektől egészen a kritikus állapotig.

A mentőegységek órákon át dolgoztak a romok között, miközben a hozzátartozók kétségbeesetten vártak hírekre szeretteikről. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az áldozatok személyazonosságát addig nem hozzák nyilvánosságra, amíg minden családtagot nem értesítenek.

A Columbia folyó partján működő gyár cellulóz- és papírtermékeket állít elő, többek között zsebkendőkhöz, nyomtatópapírokhoz, poharakhoz, tányérokhoz és csomagolóanyagokhoz gyártanak alapanyagokat. Az üzem mintegy ezer embernek ad munkát.

A jelentések szerint a felrobbant, mintegy 303 ezer literes tartály körülbelül 60 százalékig volt töltve egy erősen maró hatású vegyi anyaggal, amely főként nátrium-hidroxidot és nátrium-szulfidot tartalmazott. Ezt az anyagot a fa lebontására használják kraftpapír előállításakor, amelyet gyakran alkalmaznak csomagolásokhoz és bevásárlótáskákhoz.

A robbanás pontos oka egyelőre nem ismert. Scott Goldstein szerint túl korai lenne megállapítani, mi vezetett a tragédiához, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van – írja a Metro.