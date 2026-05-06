RETRO RÁDIÓ

Tűz ütött ki a plázában, rohantak a tűzoltók, mentők

Aggasztó hírek érkeztek. Ezt lehet tudni a plázában keletkezett tűzről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 11:15
pláza Irán tűz

Nincsenek szavak: legalább nyolc ember vesztette életét, a sebesültek száma elérte a 36-ot egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben Teherán nyugati részén – közölte az iráni állami televízió kedden. Rohantak a mentők, a tűzoltók – a plázában felcsapott lángokat csak több óra alatt sikerült eloltani.

Hatalmas tűz ütött ki egy iráni plázában – halálos áldozatok is vannak
Hatalmas tűz ütött ki egy iráni plázában – halálos áldozatok is vannak (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Halálos tűz ütött ki a plázában – egy embert letartóztattak

Az iráni televízió beszámolója szerint az ügyészség elrendelte a bevásárlóközpont épületének építésében részt vevő egyik cég vezetőjének a letartóztatását. A helyi tűzoltóság közlése szerint az épület burkolata gyúlékony volt, és ez jelentős mértékben hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu