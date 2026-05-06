Tűz ütött ki a plázában, rohantak a tűzoltók, mentők

Nincsenek szavak: legalább nyolc ember vesztette életét, a sebesültek száma elérte a 36-ot egy bevásárlóközpontban keletkezett tűzben Teherán nyugati részén – közölte az iráni állami televízió kedden. Rohantak a mentők, a tűzoltók – a plázában felcsapott lángokat csak több óra alatt sikerült eloltani.

Hatalmas tűz ütött ki egy iráni plázában – halálos áldozatok is vannak (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Halálos tűz ütött ki a plázában – egy embert letartóztattak

Az iráni televízió beszámolója szerint az ügyészség elrendelte a bevásárlóközpont épületének építésében részt vevő egyik cég vezetőjének a letartóztatását. A helyi tűzoltóság közlése szerint az épület burkolata gyúlékony volt, és ez jelentős mértékben hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez.