„Ott állt mellette, mégsem látta” – Sokkoló felvétel rögzítette a plázában kísértő szellemet, a biztonsági őr majdnem szívrohamot kapott

Vannak helyek, ahol a sötétség beállta után megáll az idő, és megelevenednek a városi legendák. Egy Tanya nevű biztonsági őr a TikTokon mesélt arról a bevásárlóközpontról, ahol munkája során nemcsak az élőkkel, hanem a holtakkal is meggyűlt a baja. Állítása szerint a paranormális jelenségek a mindennapjai részévé váltak. A pláza sötét múltja közismert a környéken: évekkel ezelőtt egy kislány fulladt bele a díszkútba, azóta pedig semmi sem olyan, mint régen.

A biztonsági őrök szerint mindennaposak a paranormális jelenségek a záróra után / Fotó: CSAPO BALAZS / Kisalföld

Paranormális sikolyok a mosdóból

Tanya elmondta, hogy a zárás utáni órákban gyakran hallottak gyereksikolyokat a mellékhelyiségek felől. Amikor azonban a biztonságiak a helyszínre siettek, soha nem találtak ott senkit. De nem ez volt a legfélelmetesebb eset.

Az egyik éjszaka a térfigyelő kamerák előtt ülő kollégák kiszúrtak valakit az ételudvaron, közvetlenül a fagyizó előtt. Egy fehér pólós, farmernadrágos, baseballsapkás férfit láttak, aki türelmesen várakozott a pultnál. Azonnal odaküldtek egy őrt, hogy küldje ki.

Ott volt, mégis láthatatlan maradt

Ami ezután következett, attól még a sokat látott őröknek is felállt a hátán a szőr. Tanya a rádión keresztül hallgatta a fejleményeket, miközben a kollégája belépett a kamera látóterébe.

A biztonsági őr széttárt karokkal állt a kamera előtt, jelezve, hogy nem lát senkit. De közben a felvételen a férfi ott állt mellette, háttal a kamerának, mintha épp rendelni készülne a pénztárnál

– emlékezett vissza a nő.

Gyakorlatilag egymás mellett álltak: a monitoron tisztán látszott mindkét alak, a fizikai valóságban viszont az őr egy üres folyosón magyarázott.

Nem csak a plázákban kísértenek

A történet után valóságos vallomássorozat indult a neten, ami rávilágított, hogy a biztonsági őrök és az éjszakai dolgozók körében szinte mindennaposak a hasonló paranormális jelenségek. Az egyik hozzászóló például gyomorszorító kórházi élményét osztotta meg: „A kórházban dolgozom. Egyszer láttam valakit kikukkantani a raktárból, ami régen a boncterem része volt. A feje a plafont súrolta” – írta borzongva.