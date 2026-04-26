„Ott állt mellette, mégsem látta” – Sokkoló felvétel rögzítette a plázában kísértő szellemet, a biztonsági őr majdnem szívrohamot kapott
Vérfagyasztó élményről számolt be egy korábbi biztonsági őr: egy kislány sikolyai és egy, a fagyizó előtt várakozó láthatatlan férfi tartja rettegésben a bevásárlóközpont dolgozóit.
Vannak helyek, ahol a sötétség beállta után megáll az idő, és megelevenednek a városi legendák. Egy Tanya nevű biztonsági őr a TikTokon mesélt arról a bevásárlóközpontról, ahol munkája során nemcsak az élőkkel, hanem a holtakkal is meggyűlt a baja. Állítása szerint a paranormális jelenségek a mindennapjai részévé váltak. A pláza sötét múltja közismert a környéken: évekkel ezelőtt egy kislány fulladt bele a díszkútba, azóta pedig semmi sem olyan, mint régen.
Paranormális sikolyok a mosdóból
Tanya elmondta, hogy a zárás utáni órákban gyakran hallottak gyereksikolyokat a mellékhelyiségek felől. Amikor azonban a biztonságiak a helyszínre siettek, soha nem találtak ott senkit. De nem ez volt a legfélelmetesebb eset.
Az egyik éjszaka a térfigyelő kamerák előtt ülő kollégák kiszúrtak valakit az ételudvaron, közvetlenül a fagyizó előtt. Egy fehér pólós, farmernadrágos, baseballsapkás férfit láttak, aki türelmesen várakozott a pultnál. Azonnal odaküldtek egy őrt, hogy küldje ki.
Ott volt, mégis láthatatlan maradt
Ami ezután következett, attól még a sokat látott őröknek is felállt a hátán a szőr. Tanya a rádión keresztül hallgatta a fejleményeket, miközben a kollégája belépett a kamera látóterébe.
A biztonsági őr széttárt karokkal állt a kamera előtt, jelezve, hogy nem lát senkit. De közben a felvételen a férfi ott állt mellette, háttal a kamerának, mintha épp rendelni készülne a pénztárnál
– emlékezett vissza a nő.
Gyakorlatilag egymás mellett álltak: a monitoron tisztán látszott mindkét alak, a fizikai valóságban viszont az őr egy üres folyosón magyarázott.
Nem csak a plázákban kísértenek
A történet után valóságos vallomássorozat indult a neten, ami rávilágított, hogy a biztonsági őrök és az éjszakai dolgozók körében szinte mindennaposak a hasonló paranormális jelenségek. Az egyik hozzászóló például gyomorszorító kórházi élményét osztotta meg: „A kórházban dolgozom. Egyszer láttam valakit kikukkantani a raktárból, ami régen a boncterem része volt. A feje a plafont súrolta” – írta borzongva.
Akadt azonban olyan eset is, ami elsőre inkább abszurdnak hangzik, mégis halálra rémítette az érintettet. Egy másik nő azt állította, hogy a párjanak is volt része ilyen túlvilági jelenségben.
„A férjem pizzát szállított ki egy szellemnek a helyi kórház hullaházába” – olvasható a népszerű videó alatt. Úgy tűnik, ha valaki hasonló kalandra vágyik, elég, ha elvállal egy éjszakai műszakot egy plázában vagy kórházban, de az biztos, hogy az ilyen munkahelyekhez nem árt az acélidegzet – írja a Chip Chick.
