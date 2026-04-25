Hátborzongató sztori: egy Howard nevű szellem kísért a vegyesboltban

Az Egyesült Államok Dowling nevű kis településén áll egy épület, amely első ránézésre teljesen átlagosnak tűnik – ám a helyiek szerint korántsem az. A legendák szerint itt él ugyanis Howard, a szellem, aki évtizedek óta nem hagyta el a helyszínt.

A régi Dowling vegyesbolt második emelete egykor pezsgő táncterem volt, ahol minden szombat este összegyűltek a környékbeliek. A zene, a tánc és a mulatság központja volt – egészen addig, amíg valami meg nem változott. A történetek szerint Howard vagy rendszeres vendég volt ezeken az estéken, vagy akár ott is élt a felső szinten. És talán sosem ment el.

Szellem kísért a kisvárosban

Beszámolók szerint Howard szellemét többen is látták már – nemcsak az épületben, hanem azon kívül is. A legijesztőbb azonban az, hogy egyesek szerint késő éjszaka is hallani lehet, ahogy valaki táncol odafent, mintha a régi idők sosem értek volna véget. A lépések hangja, a padló recsegése és a megmagyarázhatatlan zajok mind hozzájárulnak a hátborzongató hangulathoz.

A település története önmagában is érdekes: a 19. század közepén még Baltimore néven ismerték, a Dowling nevet csak később kapta. Bár a névadás körülményei nem teljesen tisztázottak, a helyiek szerint már akkor is különös történetek keringtek a környéken.

A The Ticket szerint az egykori bolt ma már teljesen más funkciót tölt be, de a múlt árnyai állítólag nem tűntek el. A régi, rusztikus hangulat – a fapadló, az antik tárgyak és a nosztalgikus légkör – csak még inkább ráerősít a kísérteties élményre.