Kísértetjárta közlekedés: ezeken a híres utakon igazi szellemek kísértenek

A modern közlekedés világában sem ritkák a kísértettörténetek. Az Egyesült Királyságban számos út, alagút és közlekedési csomópont kapcsolódik hátborzongató legendákhoz és rémisztő történetekhez.

A híres Blackwall-alagút, amely Tower Hamlets és Greenwich között biztosít létfontosságú összeköttetést, nemcsak a gyakori forgalmi dugóiról ismert, hanem a kísérteties történeteiről is. A viktoriánus korban épített alagút számos munkás életét követelte, és a 20. századi fejlesztések során bekövetkezett balesetek tovább súlyosbították a tragédiákat.

Ezek a valós események fokozatosan összeolvadtak a fantom stoppos legendájával, az autósok gyakran számolnak be arról, hogy egy sápadt alak kért tőlük fuvart, majd rejtélyes módon eltűnt, mielőtt az autó kijutott volna az alagútból.

Hasonlóan hátborzongató történetek kötődnek az A21-es úthoz, egy Londonból Kent felé tartó forgalmas útvonalhoz, amely Bromley-n halad át. Éjszakai órákban vagy rossz látási viszonyok között a sofőrök egy bizonyos szakaszon furcsa jelenségekről számolnak be, a főút mintha hirtelen eltűnne, és helyét egy vonzóbb út veszi át balra. Ezek a váratlan illúziók gyakran hirtelen kitérőkhöz, majdnem balesetekhez vezetnek, miközben a vezetők visszatérnek a valóságba.

Blue Bell Hill és az A229-es autópálya Kent megyében található, és Blue Bell Hill különösen ismert a londoni ingázók körében kísértetjárta útvonalként. Egy 1965-ös baleset, amely három fiatal nőt érintett, azóta is a legendák középpontjában áll, és a történetek rendszerint egy fehér ruhás, fiatal nőre összpontosítanak, akit gyakran menyasszonyként írnak le. Sok beszámoló szerint a nő kilép az útra, látszólag elütik a járművek, majd titokzatos módon eltűnik, amikor az autósok megállnak segíteni - írja a LondonNow.