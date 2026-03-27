Kopogtató fantom zaklat egy családot Nagytarcsán: egy perc nyugtuk sincs miatta

Megdöbbentő esetről számolt be lapunknak a Nagytarcsán, a Petőfi telepen élő Bence. Szerelmével és kisfiúkkal évek óta az egyik társasház második emeletén élnek, ám már hónapok óta nincs nyugtuk. A férfi szerint zaklatja őket egy kopogtató fantom, aki miatt már a költözést fontolgatták.

Kopogtató fantom zaklat egy családot

Mi is pontosan tudjuk, hogy milyen hülyén hangzik az, hogy valaki zaklat minket

– kezdte Bence. „Viszont annyira már nem vicces az eset, amikor minden egyes nap, van, hogy naponta többször is valaki idejön az ajtóhoz és bekopogtat vagy becsenget, majd elrohan. Az elején azt hittük, hogy valaki viccel, szórakozik velünk. Arra gondoltunk, hogy gyerekek lehetnek a házból.”

Bencéék már drasztikus lépésekre szánták el magukat.

„Elmondani nem tudom, hogy mennyire zavaró ez a jelenség. Már akkor is kopogást hallok, amikor nincs is! Mondtam a páromnak, hogy ebből elég. Állandóan zavarnak minket, mi pedig minden alkalommal felkelünk, elmegyünk az ajtóig és nincs ott senki. Már volt olyan, hogy meglepődtem, amikor tényleg jött valaki hozzánk és ő kopogott be. A szomszédokat is megkérdeztem, de másokat nem zaklatnak. Mindennapos téma ez közöttünk, mert beteges az, amit csinálnak velünk. Ez lassan a negyedik hónapja tart. Azon gondolkoztam, hogy leülök az ajtóhoz és megvárom a kopogást és hirtelen kinyitom az ajtót, hogy végre leleplezzem a zaklatót és elküldjem melegebb éghajlatra. De a párom szerint lehet, hogy el kellene költözni, mert ő úgy gondolja, nem véletlenül zaklatnak éppen minket. Nagyon felháborító és egyben szomorú, hogy valakinek ez a napja fénypontja…” – zárta szavait Bence.