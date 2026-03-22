Horror Újbudán: kukászsákos fantom támadta meg a templomnál várakozó nőt

Csak egy csomagot akart átvenni egy fiatal magyar nő a minap Újbudán, aki ekkor még nem sejtette, hogy ártatlan programjának végül kétségbeesett menekülés lesz a vége. A nőre ugyanis egy ijesztő, kukászsákot vonszoló férfi támadt rá a semmiből, aki először leköpte, lökdöste, végül pedig megütötte. Úgy tudni, hogy a kukászsákos fantomot sokan ismerik a környéken, többen egyenesen rettegnek a trágár, mocskos öltözetű hajléktalantól.

A kukászsákos fantom először leköpte, követte, lökdtöste, végül pedig megüttötte a megállóban várakozó nőt Fotó: Google Maps

Villamosmegállóban támadt a kukászsákos fantom

Mint kiderült, aznap a nő éppen a Bartók Béla úti villamosmegállóban várakozott a templom közelében, amikor az ismeretlen férfi odalépett hozzá. A fiatal először azt sem tudta, hogy mit akar tőle az ápolatlan idegen:

Annyira nem hallottam, mert háttal álltam meg zenét hallgattam, aztán csak arra lettem figyelmes, hogy valaki ugat a hátam mögött, aztán meg fogta, leköpött és elkezdett követni

– írta posztjában a még mindig döbbent, fiatal nő. A fantom nem hagyta elmenekülni, követte a rémülten hátráló nőt, akit ezután megtámadott:

Én nyilván hátráltam, aztán meg meglökött és konkrétan pofán vágott teli erőből, de szerencsére pont ott történt, ahova még ellát a NAV épületénél a kamera

– fűzte hozzá.

„Mikor hazamentem, apa már otthon volt és utána mentünk feljelenteni a rendőrségen, meg elmentünk ügyeletre és kiderült, hogy meg is zúzódott az állkapcsom” – szögezte le. Információink szerint a férfi korántsem ismeretlen a környéken, sokan felismerték jellegzetes alakját és trágár szavait is többen hallották már.

Ó, igen, tudjuk, hogy ki lehet ez. Kabátban járkál, koszos, magában mocskolódik, ordibál, ránézésre látszik, hogy nem normális az ember. Valószínűleg hajléktalan, mert nagyon koszosak a ruhái. Remélem, hamarosan elkapják

– mesélte egy újbudai férfi. Úgy tudni, hogy mindig ugyan abban a barna kabátban van, kezében pedig mindig egy kukászsákot cipel. Nem ez volt az első balhéja: állítólag többekbe is belekötött már, kukákat is rongál és borogat. Lapunk a támadással kapcsolatban felkereste a rendőrséget, ahol elmondták, hogy valóban érkezett feljelentés, és már keresik a zsákos fantomot: