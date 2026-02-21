Rémálom Újpesten: őrjöngő pucér fantom esett neki egy nyugdíjasnak

A brutális támadás történt, információink szerint az Erdősor utcai buszmegállónál, Újpesten február 17-én, kora este. Úgy tudjuk, hogy a nyugdíjas férfi éppen a kutyáját sétáltatta, amikor a semmiből egy pucér fantom tűnt fel, majd valóságos dúvadként rontott rá a védtelen férfira.

A pucér fantom az Erdősor utcai buszmegállónál esett neki a kutyasétáltató nyugdíjasnak (Fotó: Google Maps/Gogle Street View)

Megállóban támadt a pucér fantom

Információink szerint a férfin egyáltalán nem volt ruha: teljesen meztelenül őgyelgett az úton. Azonban nem csupán meghökkentő ruhátlansága volt feltűnő: a férfi valósággal őrjöngött, miközben céltalanul mászkált, láthatóan zavart állapotban rótta az utcákat – ekkor akadt össze a mit sem sejtő, békében sétáló férfival, akinek azonnal nekiesett. A szemtanúk közül később többen már csak a kiérkező rendőröket és a még mindig agresszív pucér férfit látták, akiről elmondták: valóban nem volt rajta ruha, így jól láthatták, hogy a kimondottan nagydarabnak jellemzett fantom teste is véres volt.

Elég forgalmas hely ez a buszmegálló, főleg ilyenkor. Most is többen ácsorogtak ott, a rendőrök pedig láthatóan gyorsan intézkedtek éppen. Nem is tudtuk, mi folyik ott, már csak a nyomokat láttuk később

– mesélte egy helybeli férfi. Információink szerint az eset után mind a kettőjüket – a támadót immáron némileg felöltöztetve – kórházba szállították, ugyanis az idős férfi is csúnyán megsérült: lapunk úgy értesült, olyannyira, hogy még az arcát is össze kellett varrni. A helyiek azt is elmondták, hogy a támadás közben az idős férfi kutyája elmenekült, a riadt ebet nem sokkal később egy közeli lépcsőházban találták meg.

Sokan azon is felháborodtak, hogy az ácsorgó, döbbent szemtanúk közül senki nem rohant oda segíteni, ez azonban a környékbeliek szerint nem igaz.

Én azt hallottam, hogy a fickó nem csak, hogy teljesen be volt vadulva, de még kés is volt nála. Meg aki látta, azok közül ketten is odarohantak, próbálták lerángatni a kisöregről. De nem volt egyszerű lefogni, nem tudom, mi dolgozott benne: valamilyen szer vagy pedig mentális betegség

– mesélte egy másik helyi férfi. Hozzáfűzte, hogy a kerületben sajnos nem kevés a furcsa fazon, vagy éppen a drogos.

Nagyon sok aggasztó alak járkál erre, és ki garantálja, hogy legközelebb egy ilyen bekattant ember nem egy gyereket támad meg?

– tette fel a kérdést. A rendőrség súlyos testi sértés miatt nyomoz az ügyben.