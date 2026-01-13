Lefejezéssel fenyegeti a járókelőket a rejtélyes fantom Óbudán

Többen is hallottak már Óbudán arról a középkorú asszonyról, aki valósággal rettegésben tartja a környéket. Úgy tudjuk ugyanis, hogy a nő ismeretlenekre ront rá minden előzmény nélkül, akiket először mocskolódó, trágár szavakkal és ordibálással zaklat, majd lefejezéssel fenyeget. A fantomnak állítólag nincs szüksége előzményekre: ok nélkül köt bele az emberekbe.

A fantom nem válogat, minden előzmény nélkül köt bele az emberekbe. Volt, akit lefejezéssel fenyegetett Fotó: Pexels (illusztráció)

Lefejezéssel fenyeget az óbudai fantom

Információink szerint legutóbb egy helyi boltban bukkant fel a nő, ahol egy fiatal nőre és a gyermekére vetette rá magát. Az édesanya mit sem sejtve vásárolt, amikor a nő minden közjáték nélkül rárontott, ordibált vele, majd a rémült vásárlók és a gyerekek füle hallatára közölte: levágja a fejét. A vásárlók elhűlve hallgatták a párbeszédnek cseppet sem nevezhető, sokkoló balhét, mint megtudtuk: maga a döbbent áldozat is csak elhűlve pislogott a történtek után. A fantom ezután, mintha mi sem történt volna, ahogyan jött, úgy is ment: se szó, se beszéd, mosolyogva távozott a hátborzongató kirohanása után. A helyiek közül, úgy tudni, már többen is összefutottak vele, mint mondták: hol lefejezést emleget, hol csak mocskolódó szavakkal támad rá gyanútlan embertársaira. Híre azonban már messze megelőzte őt, úgy értesültünk, hogy több helyi fórumon is volt már téma a minősíthetetlen viselkedése.

Többen arra is kíváncsiak, hogy hol lakat, hiszen mint mondták: nem kizárt, hogy egy mentálisan sérült nőről van szó.

Szerencsére nem találkoztam vele, de hallani hallottam már róla, nem egyszer balhézott, állítólag soha nincs előzménye. Viszont az, hogy lefejezéssel fenyeget, átlépett egy határt

- mondta egy óbudai nő. Hozzátette, bármilyen helyzetet kötözködésként értelmez, ehhez elég annyi, hogy valaki a közelében ácsorog. Megjegyezte, ha valóban mentálisan sérült nőről van szó, azt sajnálja, ám többen is attól tartanak, hogy veszélyes lehet:

Nem tudni, mi lehet a baja, de azt sem, hogy ártalmatlan vagy veszélyes-e? Bár nem hallottam olyanról, hogy ténylegesen bántott volna valakit, jó lenne tudni, mert egy ilyennek akár tragédia is lehet a vége

- vélekedett az óbudai lakos.