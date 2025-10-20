Késsel és borosüveggel sokkolja az embereket a sebhelyes arcú újbudai fantom

Több olyan eset is történt a közelmúltban a XI. kerületben, ami joggal akaszthatja ki az újbudaiakat. Elég csak a Joker-arcú rémre gondolni, aki a képregénygonosz ördögi mosolyával zaklatja a helyi nőket, de ott van a nemrég szabadult fantom is, aki az Etele út környékén zaklatja a nőket. Megrendítette a helyieket a békés, jóindulatú karbantartó, N. László tragikus halála is. Most pedig újabb rémisztő alak borzolja a kerületi lakosok kedélyeit: egy heges arcú rém ugyanis bicskával és borosüveggel felszerelkezve ijesztgeti a helyieket.

Az állatvédőknek már tavaly is volt egy csörtéje a bicskás újbudai fantommal, Richárddal. Akkor a férfi az egyesület adományládáját törte fel

Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés/Facebook

Lopás miatt körözik a sebhelyes arcú fantomot

A helyiek azt mondják, hogy a B. Richárdként ismert férfi általában az Etele út és a környező utcák körül járkál, felismerni pedig igencsak könnyű: külseje ápolatlan, legtöbbször ittasan fetreng a fűben, emellett egy furcsa, félhold alakú heg van a homloka közepén. De még csak nem is ez a legijesztőbb benne: Richárd ugyanis legtöbbször egy bicskával és egy borosüveg társaságában látható. A helyi állatvédők is keresik a férfit, akik elmondták, hogy a lába vastagon be van fáslizva.

Homloka közepén félhold alakú heg, a lábán kötés, keze ügyében borosüveg és vagy bicska

– írta a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Az állatvédők nem véletlenül akadtak ki: azt gyanítják, hogy a férfi rámolhatta ki a Bikás parki adományládát.

Igen, ő rabolta ki a közelmúltban a Bikás Parkban az adományládát, meg úgy még a jó isten tudja mit...

– tette hozzá dühösen az egyesület. Mint azt a Metropol is megírta, az adományládát még tavaly pakolták ki, akkor az állatvédők megtalálták Richárdot és alaposan elbeszélgettek vele.

A »maglódi vándor« másnap meglett, és tartalmas beszélgetésünket követően szundított egyet az eseményekre, majd megígérte, hogy távozik a vadregényes Tizenegyből, s bár nem tudom, így tett-e, de azóta nem látták, s nem jelentettek be újabb garázdálkodást vele kapcsolatban

– írták akkor. Úgy tűnik, hogy az egyezségnek most annyi, a férfi visszatért. Az bizonyos, hogy mostanra van elég vaj a férfi füle mögött, ugyanis mint kiderült, nemcsak az állatvédők orroltak meg rá, hanem közel két hete már a rendőrség is körözi a 41 éves bicskás fantomot, méghozzá lopás miatt. Az állatvédők azt is elmondták, hogy a kerület több pontján is felbukkanhat, például a pályaudvaron, az Andor utcában, az Etele úti házaknál és környékén, a Móricz Zsigmond körtéren, a Kosztolányi téren vagy az aluljárókban.

Az elfogatóparancsot a monori rendőrök adták ki az egyébként újbudai születésű férfi ellen, a körözési adatlapját ITT lehet megtekinteni.