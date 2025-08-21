RETRO RÁDIÓ

Ijesztő fantom rémíti halálra a nőket Újbudán - itt tanyázik

A férfi a legtöbbször részegen fetreng, közben zaklatja az arra járó nőket. A fantom többeket is halálra rémített, sokak szerint nemrég szabadult.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 07:30
Újbuda fantom részeg XI. kerület

Sajnos nem egy panasz érkezett az utóbbi időben a XI. kerületben ólálkodó furcsa, sőt, sokszor kimondottan rémisztő alakokról. A helyiek szerint ugyanis egyre több a részeges, sokszor drogos fantom, akik a legtöbb esetben összeszemetelik a környéket, olykor viszont akár emberekre is rátámadnak, vagy éppen zaklatják a gyanútlan járókelőket. Most egy újabb rém bukkant fel a kerültben: a férfi állítólag az Etele útra vette be magát, az idő legnagyobb részében pedig ittasan fetreng, míg éber állapotában az arra járó nőket zaklatja. 

fantom
A fantom nemrégiben szabadult, az ideje nagy részét pedig ezen a helyen tölti. Az állatvédők szerint sokszor ittas állapotban fetreng a parkban, legutóbb nőknek szólogatott be   Fotó: Google Maps

Részeg fantom rémíti halálra a nőket Újbudán

Információink szerint a férfit gyakran látják az egyik lakóház melletti füves területen, ahol általában némi alkohol társaságában fekszik a fűben. Ha azonban felkel, abban sincs köszönet: ilyenkor az arra járó nőknek teszi a megjegyzéseit, sokszor nyomdafestéket nem tűrő módon. Az esetről a helyi állatvédők is beszámoltak, akik maguk is szembe találkoztak már az ittas fantommal: 

Az Etele út 44/a - 48/a lépcsőház mellett szundikál a legény.  Ami magában nem meglepő, de pénteken is itt volt, ittasan, és nőknek szólogatott be. Akkor váltottam vele pár szót, majd hívtunk egy járőrt

 – kommentálta oldalán az esetet a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Ekkor kiderült: az alak még rémisztőbb, mint azt gondolták, ugyanis nemrégiben szabadult a rácsok mögül: 

Ekkor két dolog derült ki. Lakcím nélküli, és nemrég szabadult, most pedig úgy tűnik, megtetszett neki a környék

 – sorolta. Így ő arra kért minden helyit, hogyha a férfi bármilyen rendbontó magatartást mutatna, azonnal értesítsék a zsarukat: 

Közterület-felügyelet értesítve, ha addig zűrt csinál hívjatok azonnal rendőrt, vagy ha nagy a baj, 13.00-ig én is az Etelén vagyok, oda tudok szaladni

 – ajánlkoztak. 

Sajnos nem ez volt az első eset, ami az utóbbi időben sokkolta a helyieket. Júliusban például egy másik elborult fantom is felbukkant a kerületben, aki szintén a nőket pécézte ki magának: többeknek beszólogatott, volt, akit követett is, mi több, egy nőre megpróbált rátörni egy vécé ajtót. Könnyen felismerhető, arcán ugyanis egy hátborzongató tetoválás díszeleg: a szája köré a filmbéli Joker mosolyát varratta

Egy férfit a napokban támadtak meg, őt a Móricz Zsigmond körtéren: a jámbor járókelő éppen munkába igyekezett, amikor két férfi minden előzmény nélkül odalépett hozzá, majd állon rúgták. Bár szerencsére nem szenvedett maradandó sérüléseket, de alaposan eltrafálta a támadás: napokig nem tudott enni és rágni, a füle pedig azóta is zúg. 

A legsokkolóbb esemény azonban augusztus 9-én történt: akkor a karbantartóként dolgozó N. Lászlót rúgták fejbe olyannyira, hogy napokkal később belehalt sérüléseibe. Mint kiderült, a mindenki által kedvelt, barátságos férfi csupán békíteni akart egy vitás helyzetben, amikor egy begőzölt helyi lakos megtámadta. A rejtélyes haláleset ügyében jelenleg is nyomoznak. A történtekről bővebben ITT lehet olvasni

 

