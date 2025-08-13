Rejtélyes halál a XI. kerületben: súlyos sérüléseket szerzett, napokkal később meghalt Laci - nyomoznak a rendőrök

Ebben a pillanatban is virágok, levelek állnak és mécsesek tucatja pislákol a XI. kerületi Etele út egyik épülete előtt: innen vitték ugyanis napokkal korábban kórházba súlyos sérülésekkel az 51 éves N. Lászlót. Információink szerint a férfi közismert figurája volt a környéknek, karbantartóként dolgozott az egyik üzletben. Azonban augusztus 9-én súlyos sérüléseket szenvedett, majd napokkal később, kedden (augusztus 12.) a kórházban elhunyt. A rejtélyes halálesetről már korábban is suttogtak a környéken, sokak szerint ugyanis a férfit súlyosan bántalmazták, később pedig az ekkor szerzett sérüléseibe halt bele.

A rejtélyes haláleset ügyében már a rendőrség is nyomoz. Azóta már több tucatnyi ember búcsúzott el Lacitól Fotó: Metropol

Rejtélyes haláleset: egy egész kerület találgatja, mi történt Lacival

A férfi halála sokkolta a környéket, a helyiek a legrosszabb rémálmukban sem gondoltak ugyanis arra, hogy a mindenki által barátságos, jámbor és kedves férfiként ismert Lacit bárki is bánthatja. A helyi állatvédők is jól ismerték a férfit:

Meghalt a mindig jámbor lelkű "Macilaci"

- írta a Tizenegy Állatvédő Egyesület összetörten. A férfi halálhírét testvére jelezte feléjük, aki elmondta, hogy bátyja az esti órákban hunyt el. Emlékére több tucat ember sereglett halálának helyszínére, ahová egy szívszorító megemlékezést is szerveztek. Emellett azt is tudni akarják a helyiek, mi is történt valójában Lacival:

21.30-kor az Etele út 71. mellett néhány telepi sráccal gyertyát gyújtunk. Hamarosan pedig súlyos kérdéseket fogunk feltenni - mert ő soha nem bántott senkit - ,de ez ma a gyász ideje...

- szögezték le. A helyszínen most is ott pislákolnak a mécsesek, az emberek pedig azóta is azt találgatják: ki vagy mi végezhetett Lacival? Lapunk a rejtélyes halál ügyében felkereste a rendőrséget is, akik egyelőre annyit árultak el: nyomoznak a titokzatos ügyben.

A férfi halála sokkolta a környéket Fotó: Metropol

A helyiek azonban aggódnak, ugyanis korántsem ez volt az egyetlen, bántalmazással összefüggő eset a kerületben: azon a napon, amikor Laci örökre lehunyta szemeit, egy másik súlyos eset is alaposan felborzolta a kedélyeket: egy munkába induló férfit rúgtak állon a Móricz Zsigmond körtéren. A férfi valósággal sokkot kapott, ugyanis a támadásnak semmi előzménye nem volt. Szerencsére ebben az esetben nem történt tragédia: bár a férfi zúzódásokat is szerzett, és azóta sem enni, sem rágni nem tud, de maradandó károsodást nem szenvedett. Támadói az eset után, úgy tudni, elmenekültek, jelenleg is keresik őket. A rendőröket ezzel az esettel kapcsolatban is felkerestük, akik elmondták, hogy keresik az egyelőre ismeretlen tetteseket:

A Móricz Zsigmond körtéren történt esettel összefüggésben, tájékoztatjuk, hogy a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, az elkövető felkutatása folyamatban van

- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.