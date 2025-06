Brutális kegyetlenség: megaláztak, letérdeltettek és megvertek egy fiút a Deák téren

Sokkoló videó került nyilvánosságra – a Deák téren egy 18 éves férfit többen bántalmaznak. Megütötték, megrúgták és még le is térdeltették az utcán, mindezt úgy, hogy közben videóra vették az esetet.

Brutális kegyetlenség Budapesten, utcán térdeltettek le egy fiút. Fotó: Tények

Nagyjából 3-4 hónappal ezelőtt készülhetett az a videó, amin az látszik, hogy ketten megaláznak és megvernek egy fiatal fiút Budapesten. Az eset óriási felháborodást váltott ki. Az áldozat teljes kiszolgáltatottságban volt, az eset óta barátai nem találják, a legrosszabbtól tartanak.

A felvételen, ami először a YouTubon jelent meg jól látható, hogy két férfi bántalmaz egy 18 év körül fiút. A támadás nem csupán fizikai, hanem pszichés is, ugyanis maguk elé térdeltetik, teljesen megalázva őt. Továbbá az is tisztán látszik, hogy a támadók többször falhoz lökik a fiút, ököllel ütik és kényszerítik, hogy térdeljen le, csókolja meg a cipőjüket. Állandó fenyegetés is hallható, mint például a

Kutya leszel” vagy a „Mondd, hogy a csicskám vagy!”. „Térdelj le, térdelj le! Mondtam, hogy a csicskám leszel!

A Tények riportjából az is kiderült, hogy a bántalmazás negyed órán át tartott az utcán, ráadásul miután megcsókoltatták vele a cipőjüket, újra megverték. Az áldozat annyira félt, hogy sírt és könyörgött a támadóinak, míg ők továbbra is fenyegetően léptek fel vele szemben. Az egyik támadót letartóztatták, társát keresik a rendőrök. Miután megalázták és rugdosták, megragadták a nyakánál fogva, majd ököllel ütötték az arcát. Ezután gyilkossággal fenyegették meg. A 18 éves fiú megpróbált elmenekülni is, de a két férfi utána rohant és elkapta. Végül sikerült futva elmenekülnie.

Dániel korábban egy intézetben élt, néhány hónapja lett 18 éves és az eset után elmenekült Budapestről.