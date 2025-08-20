Szempár nézett vissza a WC-kagylóból – hihetetlen, mivel találta szemben magát egy budapesti nő a panelben!

Nem ritka, hogy nyáron egy-egy apró állat betéved az otthonunkba – ám van, amikor a látogató ijesztőbb a megszokottnál. Pontosan ez történt Reginával, aki egy denevért talált a saját WC-jében. „A sztorihoz hozzátartozik, hogy panelban, a negyediken élünk” – írta a Redditen, majd lapunknak is elmesélte a nem mindennapi kalandot.

A denevér a kommentelők feltételezései szerint a szellőzőnyiláson keresztül juthatott be. Fotó: Reddit

Végül kimentették a bajba jutott denevért

„Hajnali fél 5-kor egy fura zajra ébredtem, amely a mellékhelyiségből érkezett, és alig hittem el, amit látok: egy denevér próbált kijönni a WC-ből” – kezdte történetét Regina. Fontos megemlíteni, hogy bár egy denevér a lakásban elsőre némi pánikot kelthet, egyáltalán nem veszélyes, sőt, védett és hasznos állatról van szó.

Felébresztettem a páromat, és közös erővel sikerült őt a seprűnyéllel és egy kartondarabbal kisegíteni, amiről rögtön a cipősdobozba került. Levegőző nyílást hagytunk rajta, de alig mozdult, csak pihegett. Jobb híján adtunk neki egy kis dinnyét, majd levittük az udvarra, és ott engedtük szabadon. Reggelre eltűnt, úgyhogy bízom benne, hogy sikerült elrepülnie

– mesélte Regina lapunk megkeresésére. Hozzátette: szerencse, hogy a denevér próbált kijönni és hangot hallatott, különben lehet, hogy egy hajnali pisilés közben találják vele szembe magukat.

Egy szakértő szerint nincs ok pánikra

Bár sokakban félelmet kelt, ha egy denevér kerül a lakásba, a szakértő szerint nincs ok a pánikra. A bőregér nem veszélyes, sőt kifejezetten hasznos állat, hiszen rovarokat fogyaszt, és szigorúan védett faj.

A denevéreknek eszük ágában sincs direkt berepülni egy lakásba. Ha mégis bekeverednek, mielőbb igyekeznek is kitalálni. Ha kinyitjuk az ablakot és elég nagy rést hagyunk, akkor többnyire maguktól is megtalálják a kiutat

– mondta el a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány egyik szakértője, aki hangsúlyozta, hogy soha ne fogjuk meg puszta kézzel az állatot, mert ijedtében védekezésből megharaphat. Használjunk inkább kesztyűt, ruhadarabot vagy dobozt.

Mit ne tegyünk?

Bár jó szándékkal próbálnak ételt adni a bajba jutott állatnak, ez több kárt okozhat, mint hasznot.

Ne etessük kutya- vagy macskakonzervvel, csontival, mert komoly emésztési problémákat, akár halált is okozhat. Ha feltétlenül etetni akarjuk, akkor legyet adjunk neki, és a folyadékot csak pipettával vagy fecskendővel

– figyelmeztetett a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet: ha fiatal példányról van szó, tegyük dobozba és biztosítsunk számára meleget, például egy ruhába csavart meleg vizes palackkal.