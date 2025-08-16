RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: súlyos sérülést szenvedett túrázót kellett kimenteni Mátrafüreden

Hordágyon kellett lehozni a túrázót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 12:43
túrázó Mátrafüred mentő

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy egy bajba jutott kirándulónak segítettek a tűzoltók a Gyöngyöshöz tartozó Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében. A rendelkezésre álló információk szerint a túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni, ezért a raj hordágyon lehozta és átadta őt a mentőknek.

 

