Most érkezett: súlyos sérülést szenvedett túrázót kellett kimenteni Mátrafüreden

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy egy bajba jutott kirándulónak segítettek a tűzoltók a Gyöngyöshöz tartozó Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében. A rendelkezésre álló információk szerint a túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni, ezért a raj hordágyon lehozta és átadta őt a mentőknek.