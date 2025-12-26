„Hírességeknek segítek kapcsolatba lépni a halottakkal - négy jele van annak, ha egy elhunyt szerettünk üzenni próbál”
Egy hírességek körében is ismert médium megosztotta azt a négy egyértelmű jelet, amelyek szerinte azt jelenthetik, hogy egy elhunyt hozzátartozó az ünnepi időszakban próbál üzenni nekünk.
A 28 éves Chloe Smith részletesen beszélt arról, hogyan képes kommunikálni a halottakkal, és azt állítja, hogy vannak árulkodó jelek, amelyek arra utalnak, hogy a szellemek köztünk járnak.
Üzennek a szellemek? Négy jel, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni
A háromgyermekes édesanya azt mondja, hogy születése óta rendelkezik pszichikai képességekkel. Állítása szerint a szellemek belépnek a testébe, hogy segítsék az üzenetátadásban, ami megnyilvánulhat a személyisége megváltozásában vagy különféle testi érzetek formájában.
Chloe szerint azonban nem kell médiumnak lenni ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk a halottakkal, elég, ha felismerjük azokat a jeleket, amelyekkel a szellemek próbálnak kapcsolatba lépni velünk. Azt mondja, a szellemek nem mindig szavakon keresztül üzennek, hanem olyan érzékszerveken át, amelyek mindannyiunkban megvannak.
A szellemek elsősorban az elménken keresztül kapcsolódnak hozzánk. Azok a véletlenszerű gondolatok, hirtelen felbukkanó emlékek, amikor azon tűnődsz, miért jutott ez most eszedbe, ez maga a szellem kommunikációja rajtad keresztül. Az álmok esetében mindig azt jegyzed meg, amit meg kell jegyezned. Mindenki álmodik minden egyes éjszaka, de csak a legfontosabb dolgokra emlékszünk. Ez némi nyomozómunkát igényelhet, de minél inkább elkezdesz figyelni egy bizonyos jelre, annál inkább kérdezhetsz hangosan vagy magadban, például így: Mutasd meg még egyszer, ha te vagy az. És amikor újra látod, akkor azt mondod: Rendben, értem
- mondta a Chloe Smith.
A szakember a képességein keresztül segít másoknak: tarot-jóslást, terápiát és wellness-szolgáltatásokat kínál. Állítólagos tehetsége számos híresség figyelmét is felkeltette, köztük Jessie J, Daisy May Cooper, Amanda Holden, Helen Skelton - számolt be róla a Mirror.
Chloe szerint a szellemek nem mindig szavakkal kommunikálnak, azonban négy egyértelmű módja van annak, hogy felismerjük a kapcsolatfelvételt:
- Tiszta látás - fizikailag láthatsz egy lelket, vagy mentális képeket, szimbólumokat, gyors felvillanásokat kaphatsz a „belső szemedben”, mint egy fénykép vagy rövid filmrészlet.
- Tiszta hallás - Olyan szavakat, hangokat vagy gondolatokat hallasz, amelyek nem a sajátjaid, ez egy belső hang, nyugodt, tiszta gondolat formájában jelenik meg.
- Tiszta érzékelés - Olyan energiákat, érzelmeket vagy testi érzeteket tapasztalsz, amelyek nem hozzád tartoznak, például egy különös érzést a gyomrodban.
- Tiszta tudás - Hirtelen belső bizonyosságod támad, egyszerűen tudsz valamit, kétség nélkül.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre