„Hírességeknek segítek kapcsolatba lépni a halottakkal - négy jele van annak, ha egy elhunyt szerettünk üzenni próbál”

A 28 éves Chloe Smith részletesen beszélt arról, hogyan képes kommunikálni a halottakkal, és azt állítja, hogy vannak árulkodó jelek, amelyek arra utalnak, hogy a szellemek köztünk járnak.

A szellemek nem mindig szavakon keresztül üzennek Fotó: Bubbers BB / Shutterstock

Üzennek a szellemek? Négy jel, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni

A háromgyermekes édesanya azt mondja, hogy születése óta rendelkezik pszichikai képességekkel. Állítása szerint a szellemek belépnek a testébe, hogy segítsék az üzenetátadásban, ami megnyilvánulhat a személyisége megváltozásában vagy különféle testi érzetek formájában.

Chloe szerint azonban nem kell médiumnak lenni ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk a halottakkal, elég, ha felismerjük azokat a jeleket, amelyekkel a szellemek próbálnak kapcsolatba lépni velünk. Azt mondja, a szellemek nem mindig szavakon keresztül üzennek, hanem olyan érzékszerveken át, amelyek mindannyiunkban megvannak.

A szellemek elsősorban az elménken keresztül kapcsolódnak hozzánk. Azok a véletlenszerű gondolatok, hirtelen felbukkanó emlékek, amikor azon tűnődsz, miért jutott ez most eszedbe, ez maga a szellem kommunikációja rajtad keresztül. Az álmok esetében mindig azt jegyzed meg, amit meg kell jegyezned. Mindenki álmodik minden egyes éjszaka, de csak a legfontosabb dolgokra emlékszünk. Ez némi nyomozómunkát igényelhet, de minél inkább elkezdesz figyelni egy bizonyos jelre, annál inkább kérdezhetsz hangosan vagy magadban, például így: Mutasd meg még egyszer, ha te vagy az. És amikor újra látod, akkor azt mondod: Rendben, értem

- mondta a Chloe Smith.

A szakember a képességein keresztül segít másoknak: tarot-jóslást, terápiát és wellness-szolgáltatásokat kínál. Állítólagos tehetsége számos híresség figyelmét is felkeltette, köztük Jessie J, Daisy May Cooper, Amanda Holden, Helen Skelton - számolt be róla a Mirror.

Chloe szerint a szellemek nem mindig szavakkal kommunikálnak, azonban négy egyértelmű módja van annak, hogy felismerjük a kapcsolatfelvételt: