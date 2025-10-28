Igazi szellemek kelnek életre ősszel: itt vannak a legaktívabb kísértetjárta helyek

Rengeteg kultúra úgy gondolja hogy az ősz az elmúlás és a halál időszaka. Ilyenkor nemcsak a természet "veszíti el az életét" a télre készülve, hanem az emberek is közelebb állnak a halálhoz és a túlvilághoz. Az angol-amerikai Halloween ünnepség ősszel a szellemeket és szörnyeket ünnepli, ebben az időszakban igazi szellemek látogatnak el hozzánk. Ezért a Mirror összeszedte a legérdekesebb kísértetjárta helyeket.

Halloweenkor elözönlik a szellemek ezeket a kísértetjárta helyeket Fotó: Raggedstone

Nézz utána ezeknek a kísértetjárta helyeknek, ha szereted a borzongást

1. Bournemouth városháza

A helyiek szerint minden Halloween éjjel egy I. világháborús katona jelenik meg, hogy igyon a vízkészletből. Az indiai származású szellemhez más kísértetek is csatlakoznak, fantomlovak és kocsik zörögnek az épület előtt, sőt, egy kísérteties macska is kóborol a szobákban.

2. Saját sírjára tesz virágot a szellem

Great Maplestead városában elhunyt Polly Millst boszorkánysággal vádolták és az útkereszteződéshez temették. Azóta minden Halloween este virágok jelennek meg az elhunyt nő temetkezési helyén.

3. Hindlip hivatal szellemei

Az angol épületben Lady Hobbingdon és egy fiatal, síró lány szelleme is kísért. A lány sírva járja a szobákat és édesanyját keresi, míg az úrnő csendesen lépked az épület falai között.

4. Szobalány és szerzetes fantomok

Hertfordshire városában minden évben egy plébániában dolgozó szobalány kísértete elevenedik meg. Hitchin város kápolnájában pedig egy lebegő szerzetes rémiszti meg az arra járókat.

5. Szellemlovas és kísértet malac

Cliviger Gorge angol kisvárosban egy nemes szelleme, lovával és kutyájával együtt járja az éjszakai utakat. Lincolnshire-től nem messze pedig kísértet koca vezeti ugyancsak kísértet malackáit.

6. Elsüllyedt hajó, kísérteties tűz, lebegő gyertyák

Black Nabtől nem messze még mindig hallani lehet egy elsüllyedt hajó harangjait és a Cley Hill hegy tetején minden halloweenkor különös tűz látható. A cumbriai tavaknál pedig kísérteties, meggyújtott gyertyák lebegnek éjjel - írja a Mirror.