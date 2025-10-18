RETRO RÁDIÓ

Kísérteties videó került fel az internetre - egy nőnek azonnal el kellett hagynia a házat

Egy fiatal nő barátai kutyáira vigyázott, a tervek szerint egyedül. A kísérteties felvételek azonban ennek az ellenkezőjét bizonyítják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 20:30
kutyaszitterkedés család felvétel szellem

Kísérteties pillanatokat élt át egy fiatal nő, aki a barátai kutyáira vigyázott egy alkalommal. A nő felvette videóra, ahogyan az ebek odafutnak hozzá, azonban a felvételeken tisztán látszott, nem volt egyedül a házban.

kísérteties
Kísérteties videó került az internetre - egy sötét alak jelent meg a felvételeken Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kísérteties kutyaszitterkedés - szellem vagy élő ember volt a háttérben?

Egy fiatal nő, akit a magánszférájának megőrzése érdekében a  Sally nevet adták, egy barát családi házát őrizte, miközben a gazdák hétvégére elutaztak. A kutyákkal játszott, és feltöltött egy rövid, ártatlannak tűnő videót Snapchatre. Pár perccel később azonban élete legijesztőbb pillanatait élte át – a felvételen ugyanis egy ismeretlen alak tűnt fel a háttérben. A történetet Sally barátnője, Emma Klipstein, a Too Much Podcast műsorvezetője mesélte el, aki szerint ez az egyik legfélelmetesebb sztori, amit valaha hallott - számol be róla a Daily Mail.

Sally korábban is vigyázott már a Robinson család kutyáira (szintén ugyanazon okból a család nevét is megváltoztatták), és ezúttal is egyedül maradt a házban, mivel senki sem tudott vele tartani. Az első este nyugodtan telt – etette és játszott a két kutyával. Aztán úgy döntött, készít egy rövid videót: a kutyák futva jöttek felé a folyosón, ő nevetett, simogatta őket, és feltöltötte a felvételt.

Tizenöt perccel később üzenetet kapott legjobb barátnőjétől, Carlától*:
– Végül kit vittél magaddal kutyát őrizni? – kérdezte.
– Senkit, egyedül jöttem – válaszolta Sally.
Pár másodperccel később Carla pánikban hívta fel:
– Sally, azonnal menj ki a házból! Van ott valaki veled!
– Miről beszélsz? – kérdezte döbbenten.
– Nézd meg a videót... a folyosón valaki átmegy a szobák között.

Amikor Sally újra lejátszotta, egy férfialak volt látható, aki a háttérben átsétál a folyosón. A lány azonnal felkapta a kutyákat, és kiszaladt az utcára, majd a kocsijába menekült. A rendőrség perceken belül a helyszínre ért, átkutatták a házat, de minden ajtó és ablak zárva volt, betörésnek semmi nyoma, és senkit sem találtak bent. Sally elküldte a videót a háztulajdonosoknak, akik azonnal hazatértek. Azóta a lány soha többé nem vállalt kutyaőrzést náluk.

A folyosón látható alakot máig nem sikerült megmagyarázni

– mondta Emma, majd hozzátette:

„Ez a videó tényleg félelmetes. Többször is visszanéztem, és nem tudom megmagyarázni, ki vagy mi lehetett az.”

@emmastoomuch Here is THE VIDEO 👀 #storytime ♬ original sound - Too Much Podcast

A történetből készült háromrészes videósorozat több mint 3,8 millió megtekintést kapott. A nézők megosztották a látottak:

„Láttam, ahogy valaki átsétál balról jobbra, pont mielőtt a kutyák odaérnek.” „Kirázott a hideg.” „Ha valaki azt mondja, menjek ki a házból, én azonnal indulok – túl sok krimit láttam már.”

Sokan valódi betolakodóra gyanakodtak: „Nem szellem volt, valaki tényleg bent járt, és amikor Sally elmenekült, az illető is lelépett.”

Mások szerint viszont szellem lehetett: „A kutyák abból a szobából jöttek, ahonnan a figura kilépett. Talán valaki meghalt ott.”

Akár ember, akár valami más volt, a rejtélyes alakot azóta sem sikerült azonosítani, és Sally az eset óta nem tért vissza abba a házba.

 

