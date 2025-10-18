Ugató-nyávogó Budapest: kutyák és macskák a főváros szobraiban - galéria

Ugató-nyávogó Budapest: főváros, ahol a bronz csóvál, a kő pedig bajuszt növeszt. Ha végigsétálunk a pesti és budai utcákon, feltűnik, mennyi négylábú történet költözött a köztereinkre. Az állatábrázolás évszázados hagyománnyal rendelkezik.

Lufikutya csonttal, Kolodkó Mihály egyik állat miniszobra a Dunakorzón Fotó: Gáll Regina / Metropol

A Falk Miksa utca elején Columbo hadnagy és bassetje állnak őrséget – a fényképezőgépeknek dolgoznak, mégis a figyelemről szól a jelenet. A Víziváros apró terein Kolodko „Egyszer volt Budán kutyavásár” miniszobra mosolyt csal a rohanó arcokra: egy csipetnyi népmese a kockakövön. A Kossuth téri metróban Teiresziász széken ül, előtte a vakvezető kutyája; fegyelmezett kettősük csendben irányt mutat a csúcsforgalomban. És persze a macskák: kapualjak domborművei, aluljárók „szerencsehozó” cicái, erkélyek árnyékai – visszafogott, mégis kitartó jelenlét.

Budapesten legalább körülbelül 1 200 köztéri szobor áll. Ebből emberábrázoló csaknem 980, közülük férfi alak 785, nőt ábrázoló pedig 150-nél több. Galériánk ezeket a pillanatokat rendezi sorba: nemcsak szobrokat, hanem humort, emlékezetet és városi közeget mutat, amelyben ember és állat régen közös történetet ír.