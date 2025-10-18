RETRO RÁDIÓ

Ugató-nyávogó Budapest: kutyák és macskák a főváros szobraiban - galéria

Budapest tele van kutyás-macskás köztéri alkotásokkal. A Falk Miksa utca végén Columbo hadnagy hűséges bassetjével az egyik legismertebb szobor. Ezen kívül még 45 önálló állatszobor van Budapesten. Galériánk a biztosan fotózható helyeket mutatja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 06:30
kutya szobor macska

Ugató-nyávogó Budapest: főváros, ahol a bronz csóvál, a kő pedig bajuszt növeszt. Ha végigsétálunk a pesti és budai utcákon, feltűnik, mennyi négylábú történet költözött a köztereinkre.  Az állatábrázolás évszázados hagyománnyal rendelkezik.

Állatszobrok Budapesten
Lufikutya csonttal, Kolodkó Mihály egyik állat miniszobra a Dunakorzón Fotó: Gáll Regina / Metropol

A Falk Miksa utca elején Columbo hadnagy és bassetje állnak őrséget – a fényképezőgépeknek dolgoznak, mégis a figyelemről szól a jelenet. A Víziváros apró terein Kolodko „Egyszer volt Budán kutyavásár” miniszobra mosolyt csal a rohanó arcokra: egy csipetnyi népmese a kockakövön. A Kossuth téri metróban Teiresziász széken ül, előtte a vakvezető kutyája; fegyelmezett kettősük csendben irányt mutat a csúcsforgalomban. És persze a macskák: kapualjak domborművei, aluljárók „szerencsehozó” cicái, erkélyek árnyékai – visszafogott, mégis kitartó jelenlét. 

Budapesten legalább körülbelül 1 200 köztéri szobor áll. Ebből emberábrázoló  csaknem 980, közülük férfi alak 785, nőt ábrázoló pedig 150-nél több. Galériánk ezeket a pillanatokat rendezi sorba: nemcsak szobrokat, hanem humort, emlékezetet és városi közeget mutat, amelyben ember és állat régen közös történetet ír. 

Ugató, nyávogó Budapest

fotótegnap, 13:37Fotók: Gáll Regina

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu