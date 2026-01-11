Kísérteties hangok törik meg az éjszakát Rákosmentén – búgnak és rejtélyesen susognak a házak
Rákosmentén egyre többen panaszkodnak az éjszakánként felerősödő, megmagyarázhatatlan hangra. A különös zúgás eredetét évek óta nem sikerült megfejteni.
Évek óta panaszkodnak egyes rákosmenti lakók egy különös, mély frekvenciájú zúgásra, amely főként éjszaka válik elviselhetetlenné. A hang nemcsak zavaró, hanem sokak szerint úgy érezhető: mintha a dobhártyánkat, sőt az egész testünket rezegtetné. A jelenség forrása mindeddig ismeretlen, pedig már közel kétszázan próbálnak rá válaszokat találni.
Egy helyi Facebook-csoportban nemrég egy aggasztó bejegyzés jelent meg.
Hónapok óta van ez a zúgás, de ma különösen hangos. Borzasztóan zavaró, lüktet a dobhártyánk, nem bírunk aludni
– írta Zsuzsanna, aki a rákosmenti csoportban osztotta meg a tapasztalatait. Az elmondása szerint a Borsó utca környékén már évek óta tapasztalható egy állandó, illetve időszakosan felerősödő búgó-zúgó hang.
Éjjel és nappal is érzékelhető, de mivel nappal a környezeti zajok valamennyire elnyomják, leginkább éjszaka válik elviselhetetlenné. Sokunk alvását és mindennapi létét nehezíti meg
– fogalmazott lapunknak a hölgy. A zaj egyik reggel a szokásosnál is erősebb volt, ezért Zsuzsanna egy felvételt is készített róla, amelyet megosztott a saját közösségi oldalán.
A felvétel sokaknál azonnali visszacsatolásként hatott, hogy nemcsak ők érzik a jelenséget.
Zsuzsanna évekkel ezelőtt egy külön csoportot is létrehozott, amelyhez eddig 177-en csatlakoztak. Mindannyian hasonló vagy azonos jelenségről számoltak be.
Sokat nyomoztam, de eddig nem jutottam megoldásra. Volt már lakáson belüli mérés is, de kizárták, hogy mobilhálózathoz köthető zaj lenne
– árulta el Zsuzsanna, aki hozzátette: egy szakember szerint elképzelhető, hogy az épületek tetején található antennákhoz vagy erősítőkhöz kapcsolódó, elavult hűtő-fűtő berendezések okozhatják a problémát, de ezt eddig senki nem tudta bizonyítani.
Félek, hogy ez hosszú távon az egészségre is rossz hatással van és nemcsak alvási problémákat okoz. Ráadásul mobilos frekvenciamérő alkalmazással is érzékelhető
– tette hozzá. Azonban kiemelte, hogy nem összeesküvés-elméleteket keresnek, hanem valódi magyarázatot.
Nem csak Rákosmentén hallják
A csoportjában lévő beszámolók alapján gyorsan kiderült: a jelenség messze nem csak egy városrész problémája.
A 7. kerületben is érzem. Volt egy nyugodt időszak, most megint visszatért az erős búgás, rezgés
– írta egy hozzászóló. Egy másik így fogalmazott: „Mintha állandóan járatnának egy autó!. Kimegyek az erkélyre, ott semmit nem hallok, bent viszont igen. Van, hogy úgy érzem, az egész ágyam rezeg.”
A XIII. kerületből is érkeztek hasonló beszámolók:
Folyamatos, de váltakozó erősségű, mély, búgó, susogó hang. Az alvásomat teljesen tönkreteszi, néha napokig csak 4-5 órát tudok aludni
– írta egy lakó, aki szerint a társasház falain műszerrel is mérhető a rezgés.
Világszerte ismert jelenség a zúgás?
Több külföldi hírportál szerint a zúgást már az 1950-es évek óta észlelik világszerte. A jelenséget dokumentálták többek között az
- amerikai Taos városában,
- az angliai Bristolban,
- a skóciai Largsban,
- valamint az ontariói Windsor környékén.
Ennek ellenére sok esetben nem sikerült egyértelmű forrást beazonosítani. A jelenség okozta panaszok között szerepel fejfájás, szédülés, hányinger, alvászavar, sőt súlyos mentális kimerültség is.
Mi okozhatja a zúgást?
Valószínűsíthető, hogy nem tömeghisztériáról van szó. A lehetséges magyarázatok között rengeteg teória szerepel, ugyanakkor egyetlen elmélet sem bizonyított, így a zúgás eredete továbbra is megoldatlan rejtély. Mindenesetre a rákosmenti csoportban az eredetét boncolgató vita ma is aktív. Egy hozzászóló szerint azonban az egyéni panaszok nem vezetnek eredményre:
Semmi nem fog történni, amíg nem fogunk össze. Egyénenként semmit sem lehet elérni.
A lakók viszont abban bíznak, végül közelebb lesznek a megoldáshoz, vagy legalább ahhoz, hogy komolyan vegyék a panaszaikat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre