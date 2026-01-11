RETRO RÁDIÓ

Kísérteties hangok törik meg az éjszakát Rákosmentén – búgnak és rejtélyesen susognak a házak

Rákosmentén egyre többen panaszkodnak az éjszakánként felerősödő, megmagyarázhatatlan hangra. A különös zúgás eredetét évek óta nem sikerült megfejteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 06:30
rákosmenti jelenség panaszkodó városlakók

Évek óta panaszkodnak egyes rákosmenti lakók egy különös, mély frekvenciájú zúgásra, amely főként éjszaka válik elviselhetetlenné. A hang nemcsak zavaró, hanem sokak szerint úgy érezhető: mintha a dobhártyánkat, sőt az egész testünket rezegtetné. A jelenség forrása mindeddig ismeretlen, pedig már közel kétszázan próbálnak rá válaszokat találni. 

zúgást hallanak a rákosmenti lakók
Egy mély, lüktető zúgás keseríti meg a rákosmenti lakók csendes éjszakáit (Fotó: Wikipédia – Képünk illusztráció)

Egy helyi Facebook-csoportban nemrég egy aggasztó bejegyzés jelent meg. 

Hónapok óta van ez a zúgás, de ma különösen hangos. Borzasztóan zavaró, lüktet a dobhártyánk, nem bírunk aludni

 – írta Zsuzsanna, aki a rákosmenti csoportban osztotta meg a tapasztalatait. Az elmondása szerint a Borsó utca környékén már évek óta tapasztalható egy állandó, illetve időszakosan felerősödő búgó-zúgó hang. 

Éjjel és nappal is érzékelhető, de mivel nappal a környezeti zajok valamennyire elnyomják, leginkább éjszaka válik elviselhetetlenné. Sokunk alvását és mindennapi létét nehezíti meg

– fogalmazott lapunknak a hölgy. A zaj egyik reggel a szokásosnál is erősebb volt, ezért Zsuzsanna egy felvételt is készített róla, amelyet megosztott a saját közösségi oldalán.  

A felvétel sokaknál azonnali visszacsatolásként hatott, hogy nemcsak ők érzik a jelenséget. 

Zsuzsanna évekkel ezelőtt egy külön csoportot is létrehozott, amelyhez eddig 177-en csatlakoztak. Mindannyian hasonló vagy azonos jelenségről számoltak be. 

Sokat nyomoztam, de eddig nem jutottam megoldásra. Volt már lakáson belüli mérés is, de kizárták, hogy mobilhálózathoz köthető zaj lenne

– árulta el Zsuzsanna, aki hozzátette: egy szakember szerint elképzelhető, hogy az épületek tetején található antennákhoz vagy erősítőkhöz kapcsolódó, elavult hűtő-fűtő berendezések okozhatják a problémát, de ezt eddig senki nem tudta bizonyítani. 

Félek, hogy ez hosszú távon az egészségre is rossz hatással van és nemcsak alvási problémákat okoz. Ráadásul mobilos frekvenciamérő alkalmazással is érzékelhető

– tette hozzá. Azonban kiemelte, hogy nem összeesküvés-elméleteket keresnek, hanem valódi magyarázatot. 

Nem csak Rákosmentén hallják 

A csoportjában lévő beszámolók alapján gyorsan kiderült: a jelenség messze nem csak egy városrész problémája

A 7. kerületben is érzem. Volt egy nyugodt időszak, most megint visszatért az erős búgás, rezgés

– írta egy hozzászóló. Egy másik így fogalmazott: „Mintha állandóan járatnának egy autó!. Kimegyek az erkélyre, ott semmit nem hallok, bent viszont igen. Van, hogy úgy érzem, az egész ágyam rezeg.” 

A XIII. kerületből is érkeztek hasonló beszámolók: 

Folyamatos, de váltakozó erősségű, mély, búgó, susogó hang. Az alvásomat teljesen tönkreteszi, néha napokig csak 4-5 órát tudok aludni

– írta egy lakó, aki szerint a társasház falain műszerrel is mérhető a rezgés. 

Világszerte ismert jelenség a zúgás? 

Több külföldi hírportál szerint a zúgást már az 1950-es évek óta észlelik világszerte. A jelenséget dokumentálták többek között az 

  • amerikai Taos városában, 
  • az angliai Bristolban, 
  • a skóciai Largsban, 
  • valamint az ontariói Windsor környékén. 

Ennek ellenére sok esetben nem sikerült egyértelmű forrást beazonosítani. A jelenség okozta panaszok között szerepel fejfájás, szédülés, hányinger, alvászavar, sőt súlyos mentális kimerültség is. 

Mi okozhatja a zúgást? 

Valószínűsíthető, hogy nem tömeghisztériáról van szó. A lehetséges magyarázatok között rengeteg teória szerepel, ugyanakkor egyetlen elmélet sem bizonyított, így a zúgás eredete továbbra is megoldatlan rejtély. Mindenesetre a rákosmenti csoportban az eredetét boncolgató vita ma is aktív. Egy hozzászóló szerint azonban az egyéni panaszok nem vezetnek eredményre: 

Semmi nem fog történni, amíg nem fogunk össze. Egyénenként semmit sem lehet elérni.

A lakók viszont abban bíznak, végül közelebb lesznek a megoldáshoz, vagy legalább ahhoz, hogy komolyan vegyék a panaszaikat. 

 

