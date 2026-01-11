Kísérteties hangok törik meg az éjszakát Rákosmentén – búgnak és rejtélyesen susognak a házak

Évek óta panaszkodnak egyes rákosmenti lakók egy különös, mély frekvenciájú zúgásra, amely főként éjszaka válik elviselhetetlenné. A hang nemcsak zavaró, hanem sokak szerint úgy érezhető: mintha a dobhártyánkat, sőt az egész testünket rezegtetné. A jelenség forrása mindeddig ismeretlen, pedig már közel kétszázan próbálnak rá válaszokat találni.

Egy mély, lüktető zúgás keseríti meg a rákosmenti lakók csendes éjszakáit (Fotó: Wikipédia – Képünk illusztráció)

Egy helyi Facebook-csoportban nemrég egy aggasztó bejegyzés jelent meg.

Hónapok óta van ez a zúgás, de ma különösen hangos. Borzasztóan zavaró, lüktet a dobhártyánk, nem bírunk aludni

– írta Zsuzsanna, aki a rákosmenti csoportban osztotta meg a tapasztalatait. Az elmondása szerint a Borsó utca környékén már évek óta tapasztalható egy állandó, illetve időszakosan felerősödő búgó-zúgó hang.

Éjjel és nappal is érzékelhető, de mivel nappal a környezeti zajok valamennyire elnyomják, leginkább éjszaka válik elviselhetetlenné. Sokunk alvását és mindennapi létét nehezíti meg

– fogalmazott lapunknak a hölgy. A zaj egyik reggel a szokásosnál is erősebb volt, ezért Zsuzsanna egy felvételt is készített róla, amelyet megosztott a saját közösségi oldalán.

A felvétel sokaknál azonnali visszacsatolásként hatott, hogy nemcsak ők érzik a jelenséget.

Zsuzsanna évekkel ezelőtt egy külön csoportot is létrehozott, amelyhez eddig 177-en csatlakoztak. Mindannyian hasonló vagy azonos jelenségről számoltak be.

Sokat nyomoztam, de eddig nem jutottam megoldásra. Volt már lakáson belüli mérés is, de kizárták, hogy mobilhálózathoz köthető zaj lenne

– árulta el Zsuzsanna, aki hozzátette: egy szakember szerint elképzelhető, hogy az épületek tetején található antennákhoz vagy erősítőkhöz kapcsolódó, elavult hűtő-fűtő berendezések okozhatják a problémát, de ezt eddig senki nem tudta bizonyítani.

Félek, hogy ez hosszú távon az egészségre is rossz hatással van és nemcsak alvási problémákat okoz. Ráadásul mobilos frekvenciamérő alkalmazással is érzékelhető

– tette hozzá. Azonban kiemelte, hogy nem összeesküvés-elméleteket keresnek, hanem valódi magyarázatot.

Nem csak Rákosmentén hallják

A csoportjában lévő beszámolók alapján gyorsan kiderült: a jelenség messze nem csak egy városrész problémája.

A 7. kerületben is érzem. Volt egy nyugodt időszak, most megint visszatért az erős búgás, rezgés

– írta egy hozzászóló. Egy másik így fogalmazott: „Mintha állandóan járatnának egy autó!. Kimegyek az erkélyre, ott semmit nem hallok, bent viszont igen. Van, hogy úgy érzem, az egész ágyam rezeg.”