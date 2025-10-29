UFO-inváziótól rettegnek: több ezer víz alatti észlelést rögzítettek

Az óceán a mai napig számtalan összeesküvés elméletet szül, és egyszerre ébresztett félelmet és kíváncsiságot az emberekben. A feltételezés, hogy földönkívüli tevékenység zajlik a tengerek mélyén, nem új keletű, azonban az utóbbi észlelések azt sugallják, hogy ezek a spekulációk akár veszélyes valóságot is rejthetnek.

Földönkívüliek a tenger mélyén? Több ezer rejtélyes objektumot észleltek az amerikai partoknál Fotó: freepik.com

Földönkívüli invázió a tengerből? 9000 titokzatos észlelést dokumentáltak

Az Enigma, egy UFO-bejelentéseket gyűjtő népszerű alkalmazás, eddig több ezer azonosítatlan víz alatti objektumot (USO) rögzített. A rengeteg bejelentés már nemzetbiztonsági kockázatokról szóló figyelmeztetéseket váltott ki az amerikai haditengerészet vezetői részéről.

Augusztusig több mint 9000 megmagyarázhatatlan észlelést dokumentáltak, amelyek az amerikai partvonalak vagy nagyobb vízfelületek közelében történtek. Több mint 150 jelentés szólt olyan tárgyakról, amelyek vagy a víz felett lebegtek, vagy belemerültek az óceánba.

Az Enigma megalakulása (2022) óta több mint 30 ezer azonosítatlan repülő tárgyat és anomális jelenséget rögzített. Anomális jelenségeknek számítanak, amelyeket a levegőben, a tengeren vagy az űrben észleltek, de nem azonosíthatók ismert repülőeszközként vagy természeti jelenségként.

A legújabb bejelentések szerint azonban a rejtélyes tárgyak nem csak az égen jelennek meg. Több beszámoló szerint az óceán mélyéből bukkannak elő, vagy épp szinte hangtalanul merülnek alá.

Az aggodalmak 2019 júliusában erősödtek fel, amikor a USS Omaha hadihajó UFO-t figyelt meg, amely nyomtalanul eltűnt a tengerben. Állítólag akár száz UFO is körülvette az amerikai haditengerészet hajóit egy hónapon keresztül, állítja Jeremy Corbell dokumentumfilmes.

Corbell korábban a közösségi oldalán osztott meg radarfelvételeket, amelyek kilenc azonosítatlan tárgyat mutatnak, amint 2019. július 15-én megjelennek a USS Omaha radarján. Ez a videó egy gömb alakú tárgy tengerbe merülését követően került nyilvánosságra, ugyanazon hadihajó közelében.

Tim Gallaudet nyugalmazott ellentengernagy arra figyelmeztetett, hogy az olyan UFO-k, amelyek képesek zökkenőmentesen közlekedni levegő és víz között, akár világméretű következményekkel is járhatnak - számolt be róla a Daily Star.

Az a tény, hogy megmagyarázhatatlan tulajdonságokkal rendelkező azonosítatlan tárgyak hatolnak be az Egyesült Államok felségvizeire, miközben a védelmi minisztérium nem kongatja meg a vészharangot, azt jelzi, hogy a kormány nem oszt meg mindent, amit tud az úgynevezett többdimenziós anomáliákról

- nyilatkozta Tim Gallaudet.