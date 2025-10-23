A Harvard elismert professzora figyelmeztet: az idegen támadás bármikor bekövetkezhet

A távcsövek július óta követik nyomon a titokzatos, Manhattan méretű objektumot, amely az űrben száguld, és egy tudós szerint az akár földönkívüli technológia is lehet, aminek a célpontja maga a Föld.

Üstökös, vagy földönkívüli technológia halad a Föld felé? / Fotó: Szentandrássy András / Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Harvard professzora szerint egy földönkívüli űrhajó közelít a Föld felé

A titokzatos csillagközi objektum, amely a Naprendszerünkön halad keresztül és 3I/ATLAS néven vált ismertté, először július 1-jén bukkant fel, és a legtöbb tudós szerint üstökös lehet. Azonban a Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb professzor szerint az objektum lehet, hogy meg akar minket menteni, de az is lehet, hogy el akar minket pusztítani.

Amennyiben az objektum valóban egy idegen űrhajó, Loeb professzor szerint meglepetésszerű támadást indíthat a bolygónk ellen, amikor október 29-én a Naphoz legközelebb ér. A hatalmas objektum becsült tömege 33 milliárd tonna, és majdnem kétszer olyan gyorsan halad, mint az előző csillagközi látogatók.

A felvételek azt is bemutatják, ahogy az objektum füstöt bocsát ki, amely másodpercenként négy gramm nikkelt tartalmaz, vasnyom nélkül, egy olyan fémötvözetet, amelyet a természetben soha nem figyeltek meg, és amely az üstökösökre egyáltalán nem jellemző.

Csak egy helyen létezik ilyesmi, és az az iparilag előállított nikkelötvözetek. Ezt más objektumoknál soha nem figyelték meg. Ez egy olyan folyamat, amelyet csak azért tudunk elképzelni, mert az iparban alkalmazták. Üstökösöknél soha nem látták korábban

- mondta el Loeb professzor.

Loeb professzor, aki elméleti fizikát tanít a Harvardon és a Csillagászati Központ igazgatója, régóta állítja, hogy valami nincs rendben a 3I/ATLAS-szal kapcsolatban. Sokan azonban elutasították állítását, Chris Lintott, az Oxfordi Egyetem csillagásza például ostobaságnak nevezte az idegen űrszonda elméletét, és sértésnek véli az izgalmas kutatásokkal szemben, amelyek az objektum megértéséért folynak.

A NASA emellett közleményeket adott ki, hogy megnyugtassa a közvéleményt: a 3I/ATLAS nem jelent veszélyt a bolygóra, és biztonságosan halad majd át a belső Naprendszeren - számolt be róla a Daily Star.