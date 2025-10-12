A mai napig nincs magyarázat: tucatnyi UFO-észlelést jelentettek be

A földönkívüliek kérdése hosszú évtizedek óta lázban tartja az emberiséget. Bár számtalan észlelésről érkezett már bejelentés, fotók és videók társaságában, a legtöbbre sikerült racionális magyarázatot találni, így mindent eldöntő bizonyítékot egyelőre nem tudtak felmutatni. Akadnak azonban olyan esetek, amelyek hosszú évek, évtizedek után is rejtélyt képeznek: az alábbiakban az egyik olyan híres UFO-észlelést fogjuk bemutatni, ami a mai napig lázban tartja az embereket.

A mai napig nincs magyarázat az évtizedekkel ezelőtt történt, tömeges UFO-észlelésre / Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Tömeges UFO-észlelésről érkezett bejelentés

1966 márciusában Ann Arborban, Michigan államban tömeges UFO-észlelésről érkezett bejelentés. Március 14-én hajnali 4 óra körül többen is ismeretlen eredetű, repülő objektumokról számoltak be a rendőrségnek a város minden tájáról. Hamarosan megerősítést nyert, hogy két másik rendőrkapitányság, valamint a közeli Selfridge Légi Nemzeti Gárda Bázis is kapott ilyen jelentéseket. Mi több, a határon túl, Ohióban is hasonlót észleltek a helyiek: a hírek szerint több korong alakú objektum tűnt fel, piros és zöld fényekkel, amelyek körülbelül két órán át repkedtek ide-oda az égbolton, majd eltűntek. A jelentések száma olyan magas volt, hogy a Polgári Védelem és az amerikai légierő azonnal megkezdte a vizsgálatot.

Három nappal később egy rendőr őrmester további furcsa objektumokat észlelt a levegőben, majd újabb három nappal ezután egy másik különös észlelés következett be, amely talán a sorozat leghírhedtebb esete. Azon a napon, március 20-án egy farmer és a fia egy furcsa fényt pillantottak meg a farmjuk felé repülni. Ahogy közelebb ért, a farmer már látta, hogy egy ovális alakú tárgy az, kívülről különös mintázattal, és ami a távolban leereszkedett az erdőben. A farmer és a fia meg is találták a leszállóhelyet, és látták azt, amit később egy autó méretű, kúp alakú űrhajóként írtak le, aminek a fényei elég erősek voltak ahhoz, hogy az egész erdőt bevilágítsák. A két férfi arról számolt be, hogy a hajó később eltűnt, majd újra és újra felbukkant az erdőben, villogott, azután hihetetlen sebességgel felemelkedett az égbe.

A következő éjszaka egy hasonló járművet jelentettek egy közeli főiskolánál is. A rendőrök, a személyzet, a diákok és a polgári védelem igazgatója mind órákon át azt figyelték, ahogy az űrhajó lebeg, majd leereszkedik a főiskola felett, mielőtt eltűnik, ezzel véget vetve a bizarr észlelések sorozatának a környéken.

A tisztviselők végül a környéken található mocsárgázt okolták a látottakért, habár ezt a magyarázatot már akkoriban is széles körben kigúnyolták. Harminc évvel a megfigyelések sorozata után Douglas Harvey, Washtenaw volt seriffje az Ann Arbor Newsnak adott interjújában idézett fel egy beszélgetést, amelyet J. Allen Hyneckkel, a Polgári Védelem által kinevezett csillagásszal folytatott, aki akkoriban a jelentések kivizsgálásával volt megbízva.

Dr. Hynek az autóban azt mondta: ’Van valami. Egyszerűen nem tudjuk pontosan megfogalmazni, micsoda. Már egy ideje nyomozunk’

- emlékezett vissza Harvey.