Mi az igazság? Tényleg idegenek jártak a Földön, vagy csak félreértett jelenségeket látunk?

A vélemények eltérnek az UFO jelenségekről, egy azonban közös: mindenki válaszokat keres, hogy mi is az igazság.
Az utóbbi években új lendületet kapott a földönkívüliek kérdése. Az amerikai haditengerészet több azonosítatlan légi jelenségről (U.A.P.) készült videót is nyilvánosságra hozott, amelyekben a pilóták döbbenten kommentálják a látottakat. A híres „GOFAST”-felvételen például egy objektum száguld a víz felett, mire az egyik pilóta rádión csak ennyit kérdez: „Mi a fene az ott?”
A kormányzati jelentések és kongresszusi meghallgatások nyomán sokak számára elfogadhatóbb lett a téma, és egy 2022-es felmérés szerint az egyetemi oktatók többsége úgy véli, érdemes lenne tudományos vizsgálatokat folytatni az ügyben. Ugyanakkor a legtöbb kutató óvatos. Adam Frank asztrofizikus szerint a bizonyítékok gyengék:
Mindenki zsebében ott van a nagyfelbontású kamera, mégis minden UFO-fotó homályos folt.
Mások szerint viszont előfordulhat, hogy valóban idegen technológiával találkoztunk. Avi Loeb harvardi professzor például egy 2014-ben észlelt meteorról állítja, hogy intersztelláris eredetű lehetett, sőt, a tengerfenékről származó törmelékeket is ennek bizonyítékaként értelmezte. Kritikusai azonban túlzónak tartják következtetéseit:
„Meglep, hogy bárki komolyan veszi ezt” – fogalmazott egy kozmokémikus.
A magyarázatok széles skálán mozognak: akad, aki idegen felderítést, tudományos kutatást vagy akár „kozmikus turizmust” feltételez. Nick Pope, a brit védelmi minisztérium egykori UFO-programjának vezetője szerint a hivatalos vizsgálatok is ezeket a lehetőségeket vették számba. Mások – például Robert Hampson idegtudós – inkább az idegenek kíváncsiságát tartják elképzelhetőnek:
Ha a cél a hódítás lenne, azt már tudnánk. De kíváncsiságból talán érdemes lehet meglátogatni minket.
A legtöbb tudós azonban a szkepticizmust hangsúlyozza.
A NASA 2023-as jelentése szerint a látottak többsége valószínűleg hétköznapi jelenség – légköri jel, repülőgép vagy technikai hiba. „Magas minőségű adat még sosem mutatta, hogy bármihez földönkívüli magyarázat kellene” – összegzi Frank.
Az univerzum milliárdnyi bolygója és a földi élet extrém körülmények közötti sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy létezik intelligens élet másutt. De hogy ide is eljutottak volna? A Proxima Centauri, a legközelebbi csillag, 4,2 fényévre van, és a jelenlegi űrszondáink több tízezer év alatt érnének oda - olvasható a New Yorker cikkében.
A bizonyítékok hiányosak, az elméletek vadak, de a vita élénk. Ahogy egy sci-fi író, Arlan Andrews megfogalmazta:
Az idegenek idegenek lesznek. Nem tudjuk, mi motiválhatja őket – ahogy néha még saját magunkat sem értjük.
