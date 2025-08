Google Maps buktatta le a földönkívülieket, itt a bizonyíték a létezésükre - Fotó

A Google térképén bukkantak rá egy titokzatos arcra, ami egy hegyoldalon tűnt fel. Természetesen azonnal az idegenekkel hozták összefüggésbe a jelenséget. A nem mindennapi óriási arcforma a Cabo de Hornos hegytetőn jelent meg, a chilei Magallanesben. Ránézésre egy v alakú fej, széles idegenszerű szemekkel.

Scott C. Waring volt az a férfi, aki rábukkant az idegen arcra a Google Mapset böngészve. Nem is habozott a világgal megosztani a felfedezését, sőt még a koordinátákat is megosztotta a nyilvánossággal: dél: 55°32'35.0, és nyugat: 69°15'56.0.

Google Maps users spot mysterious face on top of mountain face in Chile https://t.co/rmOpXXX9to — K.B. (@KB97783357) August 4, 2025

„Az univerzumunk legidősebb idegenjeit angyaloknak vagy démonoknak tekinthették, akik különleges erővel rendelkeznek. De az is lehet, hogy egyből Istennek vagy isteneknek nézték őket” – kezdte Scott az UFO-vadász YouTube csatornáján.

A tudósok viszont ezeket a jelenségeket pareidolia jelenségnek nevezik. Ez egy pszichológiai folyamat, amikor az agy az információkat ismerős mintákká és tárgyakká, vagy akár például arcokká alakítja.

Agyunk arcfelismerő rendszere úgy fejlődött, hogy ésszerűbb magyarázatot adjon a megmagyarázhatatlan jelenségeknek. A pareidolia megmagyarázza, miért láthatunk arcokat a geológiai struktúrákban, valamint nagyjából bármi másban.

(VIA)