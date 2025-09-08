Hatalmas ufóhoz riasztották a svéd parti őrséget, döbbenetes felfedezést tettek

Ufó után kutatott a tengeren a svéd parti őrség, de végül olyan dologra bukkantak, amely egészen megdöbbentette őket. Hetekkel azután történt a kutatás, hogy egy korábbi ufó egy melegvíz-melegítőnek bizonyult – második rejtélyük is hasonlóan kicsúszott a kezük közül.

Ufó után kutatott a svéd parti őrség Fotó: freepik.com/Illusztráció

A parti őrség Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy riasztást kaptak egy ismeretlen, nagy tárgyról, amely Svédország partjainál sodródik a vizeken. A bejelentés a tengerészgyalogságtól és a Smögen tengeri mentőszolgálattól érkezett, akik figyelmeztetést adtak ki, hogy a tárgy elég nagynak tűnik ahhoz, hogy veszélyt jelentsen a hajózásra.

Az objektum mérete nem volt egyértelmű, de elég nagy ahhoz, hogy veszélyt jelentsen a tengerészekre nézve

– írja a parti őrség.

A KBV 310 nevű járőrhajót küldték ki, hogy elfogja az ufót, azaz az „azonosítatlan lebegő tárgyat”. A legénységnek sikerült biztosítania a rejtélyes tömeget, és partra vontatnia Guleskärbe, az ország déli, Norvégiával határos részéhez. A partra érkezés után a rejtély megoldódott. A körülbelül 15×5 méteres tárgy nem idegen technológia volt, hanem egy szélturbina szárnyának megrongálódott maradványai.

Hogy hogyan került a tengerbe, még a mai napig nem tudni. Svédországban csak néhány tengeri szélerőműpark található, például a német RWE által üzemeltetett, 2013-ban üzembe helyezett Kårehamni park. A nyomozók még nem állapították meg, hogy a szárny ezek közül az erőművek közül származik-e, vagy szállítás közben szakadt le.

Svédországnak amúgy is kevés tengeri szélerőműve van, töröltek is csomó tervet attól tartva, hogy zavarhatja a katonai radarrendszereket.

Emlékeznek néhány héttel ezelőtti bejegyzésünkre egy azonosítatlan tárgyról, amelyről kiderült, hogy egy régi vízmelegítő? A múlt héten egy másik ufóval kellett foglalkoznunk... teljesen más méretben

– írják humorosan az oldalukon.

Mindez rávilágít a törmelékek tengerbe való jutásának veszélyes oldalára, amelyek veszélyt jelenthetnek a hajózásra és szükségessé kell tenni eltávolításukat – írja az Interesting Engineering.

