Rendkívüli készültség a reptéren: halálos baleset történt, ő az áldozat

A mentők a helyszínre siettek, de már nem tehettek semmit az áldozatért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 08:40
Egy negyvenes éveiben járó repülőtéri dolgozó tragikus módon életét vesztette vasárnap délelőtt a Sydney repülőterén történt balesetben. A szörnyűség szeptember 7-én, helyi idő szerint délelőtt 10:30 körül történt a rakománykezelő terminálnál, Mascotban. A férfit munka közben ütötte el egy jármű.

A reptéri halálos baleset körülményeit vizsgálják. / Fotó: Pexels

A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, azonban a férfit – akinek nevét még nem hozták nyilvánosságra – nem sikerült újraéleszteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították. A rendőrség vizsgálja a halálesetet, de az esetet nem tekintik gyanúsnak.

Az Új-Dél-Wales-i rendőrség szóvivője közölte:

Egy férfi meghalt a Sydney repülőtéren történt munkahelyi balesetben. Vasárnap 10:30 körül a sürgősségi szolgálatok a helyszínre siettek, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy rakodómunkást elütött egy jármű a repülőtér rakománykezelő termináljánál.

Az NSW Mentőszolgálat munkatársai ellátták a férfit – aki feltehetően 40-es éveiben járt –, de a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit még vizsgálják, írja a Mirror.

 

