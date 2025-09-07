Rendkívüli készültség a reptéren: halálos baleset történt, ő az áldozat

A mentők a helyszínre siettek, de már nem tehettek semmit az áldozatért.
Egy negyvenes éveiben járó repülőtéri dolgozó tragikus módon életét vesztette vasárnap délelőtt a Sydney repülőterén történt balesetben. A szörnyűség szeptember 7-én, helyi idő szerint délelőtt 10:30 körül történt a rakománykezelő terminálnál, Mascotban. A férfit munka közben ütötte el egy jármű.
A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, azonban a férfit – akinek nevét még nem hozták nyilvánosságra – nem sikerült újraéleszteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították. A rendőrség vizsgálja a halálesetet, de az esetet nem tekintik gyanúsnak.
Az Új-Dél-Wales-i rendőrség szóvivője közölte:
Egy férfi meghalt a Sydney repülőtéren történt munkahelyi balesetben. Vasárnap 10:30 körül a sürgősségi szolgálatok a helyszínre siettek, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy rakodómunkást elütött egy jármű a repülőtér rakománykezelő termináljánál.
Az NSW Mentőszolgálat munkatársai ellátták a férfit – aki feltehetően 40-es éveiben járt –, de a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit még vizsgálják, írja a Mirror.
