Szögesdrót és rozsdamarta repülőgépek: csak ez maradt egy elhagyatott reptéren

Az urbex az utóbbi időben egyre népszerűbb: az elhagyatott helyek felfedezése egyszerre rejt izgalmat és sugároz nosztalgiát, ráadásul ismeretlen, tiltott gyümölcsről beszélünk, hiszen a kihalt helyek felfedezői által meglátogatott helyek gyakran nem véletlenül vannak elzárva a nagyközönség elől.

Urbex fotókon az elhagyatott repülőtér Fotó: Wassilios Aswestopoulos

50 éve üres a repülőtér: urbex fotók a romokról

Cikkünk és képgalériánk segítségével ezúttal Ciprusra látogatunk el, ahol 1974-ig igencsak nagy forgalmat bonyolított le a főváros, Nicosia nemzetközi reptere. Az 1920-as években eredetileg katonai reptérnek épült, a második világháború során ráadásul komoly szerep is jutott neki. aztán az ötvenes-hatvanas évekre nagy forgalmú civil reptér lett, turisták tömegei fordultak meg itt – még olyan hollywoodi világsztárok is, mint például Elizabeth Taylor.