Szögesdrót és rozsdamarta repülőgépek: csak ez maradt egy elhagyatott reptéren

Less be egy fél évszázada elhagyatott repülőtér falai mögé! Urbex fotók!
Az urbex az utóbbi időben egyre népszerűbb: az elhagyatott helyek felfedezése egyszerre rejt izgalmat és sugároz nosztalgiát, ráadásul ismeretlen, tiltott gyümölcsről beszélünk, hiszen a kihalt helyek felfedezői által meglátogatott helyek gyakran nem véletlenül vannak elzárva a nagyközönség elől.
Cikkünk és képgalériánk segítségével ezúttal Ciprusra látogatunk el, ahol 1974-ig igencsak nagy forgalmat bonyolított le a főváros, Nicosia nemzetközi reptere. Az 1920-as években eredetileg katonai reptérnek épült, a második világháború során ráadásul komoly szerep is jutott neki. aztán az ötvenes-hatvanas évekre nagy forgalmú civil reptér lett, turisták tömegei fordultak meg itt – még olyan hollywoodi világsztárok is, mint például Elizabeth Taylor.
Aztán jött a török-görög konfliktus, melynek következtében Ciprus két részre szakadt, a reptér pedig épp az ellenálló felek között elterülő semleges zónába került – mely értelemszerűen azonnal a végét jelentette. Ugyan a repülőtér egy részét az ENSZ használja bázisként, a nagyja elhagyatott, olyannyira, hogy az egyik, évtizedek óta nem használt kifutópályán még egy utasszállító gép is áll, de egy másik járat roncsait is felfedezhetjük a fotókon.
Galériánkat az elhagyatott repülőtérről az alábbi fotóra kattintva nézheted végig:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák.
