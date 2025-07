Letépett tapéta és elhagyatott kórtermek: évek óta üresen áll az egykor jó nevű kórház – galéria

Akár egy horrorfilm helyszíne is lehetne az az elmegyógyintézet, ami több mint egy évszázadon keresztül nem csak jó hírnek örvendett, de igen elismert is volt – mára azonban már csak üres folyosókból, kórtermekből, lehulló vakolatból és penészből áll.

Pár év alatt rémisztő állapotba került az egykor neves pszichiátria Fotó: Mediadrumimages/Escapade

Egy urbexes felfedezőnek köszönhetően pillanthatunk be a skót Argyll Kerületi Elmegyógyintézetbe, amely 1863-ban nyitotta meg a kapuit, a térségben elsőként. Később kibővítették, a jelentősége is egyre nőtt, egészen az 1980-as évekig, amikor is a brit kormány az otthoni ápolást kezdte előtérbe helyezni az intézetivel szemben a mentális betegek esetében. Az intézmény ehhez képest még “sokáig húzta”, ugyanis 2017-ben zárta be végleg a kapuit.

