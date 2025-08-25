Megkéseltek egy anyukát a plázánál

„Add vissza a gyerekemet” – üvöltötte a támadó.
Döbbenet: megkéseltek egy édesanyát, akitől egy férfi megpróbálta elrabolni kétéves gyermekét egy kaliforniai bevásárlóközpont előtt.
A Los Angeles-i Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az anya, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, 2025. augusztus 21-én, csütörtökön, helyi idő szerint dél körül sétált kisgyermekével a Canoga Parkban található Westfield Topanga bevásárlóközpont előtt, amikor a támadás történt. A gyanúsított, 29 éves Shayne Suffern, odalépett hozzájuk a plázánál, és azt mondta:
Add vissza a gyerekemet!
Ezután Suffern elővett egy AR-15 típusú félautomata puskát a hátizsákjából, és megpróbált rálőni az anyára, ám a fegyver beragadt. Az anya azonnal menekülni kezdett a gyermekével.
A férfi azonban nem adta fel, üldözőbe vette őket, és megszúrta a nőt a vállán. Az anya végül be tudott menekülni egy közeli étterembe, ahol segítséget kért. A támadó ekkor döntött úgy, hogy menekülőre fogja, és járművével elhagyta a helyszínt.
A hatóságokat rövid időn belül elfogták Suffernt. Autójában egy gépkarabélyt, több lőszert és egy kést is találtak. A férfit gyilkossági kísérlettel vádolják, óvadékát több millió dollárban állapították meg. Következő bírósági tárgyalása augusztus 25-én lesz. Az áldozatot kórházba szállították, állapota stabil.
Suffern apja elmondta, hogy fia veterán katona, aki mentális problémákkal küzd – írja a People.
A feleségemmel éreztük, csak idő kérdése, hogy befusson egy ilyen hívást. Reméltük, nem olyan lesz, amelyben a fiunk halálhírét közlik. Már a kezdetektől próbáltunk segítséget szerezni neki, amióta kiengedték.
Az apa a megtámadott nőnek is üzent:
Imádkozom a mielőbbi felépüléséért! Nagyon sajnálom és szégyellem, ami történt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.