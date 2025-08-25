Döbbenet: megkéseltek egy édesanyát, akitől egy férfi megpróbálta elrabolni kétéves gyermekét egy kaliforniai bevásárlóközpont előtt.

Megkéseltek egy anyukát a plázánál Fotó: Scott Rodgerson/unsplash.com/Képünk illusztráció

A Los Angeles-i Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az anya, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, 2025. augusztus 21-én, csütörtökön, helyi idő szerint dél körül sétált kisgyermekével a Canoga Parkban található Westfield Topanga bevásárlóközpont előtt, amikor a támadás történt. A gyanúsított, 29 éves Shayne Suffern, odalépett hozzájuk a plázánál, és azt mondta:

Add vissza a gyerekemet!

Ezután Suffern elővett egy AR-15 típusú félautomata puskát a hátizsákjából, és megpróbált rálőni az anyára, ám a fegyver beragadt. Az anya azonnal menekülni kezdett a gyermekével.

A férfi azonban nem adta fel, üldözőbe vette őket, és megszúrta a nőt a vállán. Az anya végül be tudott menekülni egy közeli étterembe, ahol segítséget kért. A támadó ekkor döntött úgy, hogy menekülőre fogja, és járművével elhagyta a helyszínt.

A hatóságokat rövid időn belül elfogták Suffernt. Autójában egy gépkarabélyt, több lőszert és egy kést is találtak. A férfit gyilkossági kísérlettel vádolják, óvadékát több millió dollárban állapították meg. Következő bírósági tárgyalása augusztus 25-én lesz. Az áldozatot kórházba szállították, állapota stabil.

Suffern apja elmondta, hogy fia veterán katona, aki mentális problémákkal küzd – írja a People.

A feleségemmel éreztük, csak idő kérdése, hogy befusson egy ilyen hívást. Reméltük, nem olyan lesz, amelyben a fiunk halálhírét közlik. Már a kezdetektől próbáltunk segítséget szerezni neki, amióta kiengedték.

Az apa a megtámadott nőnek is üzent: