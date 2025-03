Gyuri mindössze 15 éves, de már autókat épít újjá – a kedvence egy Moszkvics

Igazi retró autócsodák lapulnak egy garázsban Kunágotán. Gyuri még az iskolapadot koptatja, mégis megfertőzte már a retró veterán autók szeretete. Legnagyobb kedvence a Moszkvics, de azért a Békés vármegyei pajta mélyén többek között egy Wartburg is rejtőzik.

Gyurika édesapjával együtt dolgozott a Moszkvics felújításán Fotó: olvasó fotó

Gyuri számára a Moszkvics a legkedvesebb

Lassan hét éve fertőzte megy Gyurikát a veterán autók szeretete egy Orosházán megrendezett autós találkozón, ahova édesapja vitte el.

Az első Moszkvicsot nem sokkal később apukám egyik barátjánál pillantottam meg. Szerelem volt első látásra

– emlékszik vissza Göböly Gyuri, aki attól a naptól kezdve Moszkvicsra vágyott. Szüleit szinte minden nap kérlelte, hogy vegyenek neki egyet, de ők nehezen adták be a derekukat. Vásároltak egy Moszkvics 2141 Alekót.

Göböly Gyurika egy autós találkozón látott először Moszkvicsot. Attól a naptól kezdve a szüleit szinte minden nap kérlelte, hogy vegyenek neki egyet. Azóta nagyon sok munka volt a veterán autón, de végre ismét a régi fényében pompázik Fotó: olvasó fotó

Édesapám akkor leszögezte, hogy ezt megveszi, de nem kell több autó a házhoz. Nem így lett. Azóta a gyűjteményünket három Moszkvics és egy Wartburg gazdagítja

– mondja büszkén Gyuri, aki számára az autók közül a Aleko a legkedvesebb. Az autón a fiatalember – aki okleveles szoftverfejlesztőnek tanul – édesapjával karöltve munkálkodott, akitől igyekszik az autószerelés minden fortélyát ellesni. A felújítás során olyan jó munkát végeztek, hogy a hétvégén már veteránautós találkozóra mennek a szeretett Moszkvicsukkal. Ezzel természetesen csak a fiatalember álmának egy része vált valóra.

Szeretnék még sok autót újjáépíteni, amiket egy múzeumban állítanék ki

– mesél a vágyairól Gyurika, akire még sok teendő vár a továbbiakba is, hiszen a pajtában már most is több retró Moszkvics és egy Wartburg is várja, hogy felújítsák, és megőrizzék őket az utókor számára.