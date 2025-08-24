RETRO RÁDIÓ

Már 28 éve nyoma veszett ennek a gyöngyösi férfinak – rejtélyes eltűnések Heves megyében

Vannak, akik után már több évtizede éve hiába kutat a rendőrség, és máig senki sem tudja, hová tűntek. Ezen eltűnéseknél sajnos kevés is rá az esély, hogy valaha is megtalálják őket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 20:45
Kovács Tamás eltűnt személy heves megye rendőrség

Az elmúlt évtizedekben Heves megyében több titokzatos eltűnés történt. A rendőrség adatbázisában ma is számos olyan eltűnt személy szerepel, akik még évtizedekkel ezelőtt tűntek el, és azóta sem talált rájuk senki. 

gyöngyösi eltűnés
Rejtélyes eltűnés: 28 éve keresik Kovács Tamást. Fotó:  police.hu

Kovács Tamás eltűnése: 28 éve nincs válasz a kérdésekre 

1997. április 3-án veszett nyoma Kovács Tamásnak, egy gyöngyösi férfinak. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság azóta is körözi. Úgy tűnik, hogy nincsenek szemtanúk, vagy nincs bizonyíték – így olyan mintha a föld nyelte volna el a férfit. Az eltűnt férfit a különleges ismertetőjegyei sem segítették megtalálni. 

Ismertetőjelei: egy hastáji műtéti heg és egy barna anyajegy van az arca jobb oldalán. 

Évtizedek óta keresik az eltűnt embereket 

Kovács Tamás azonban korántsem az egyetlen, akit régóta hiába várnak haza. A Heves megyei rendőrség körözési listáján több olyan ember is szerepel, akiknek az eltűnése máig rejtély. 

  • Az Egri Rendőrkapitányság a mai napig keresi Nagy Sándort, aki még 15 éve ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt férfi 1985-ben, Eger városában született.
  • Kiss Ferencnek, egy karácsondi születésű férfinak 2007-ben veszett nyoma. A rendőrség szerint több korábbi sérülése és műtéti beavatkozása is volt. A bicegő járása ellenére sem találtak a nyomára.
  • Krémer Istvánné, Balogh Piroska Ilona néven született. A poroszlói asszonyt 2007 óta keresik a füzesabonyi rendőrök, ami azt jelenti, hogy tizennyolc évvel ezelőtt, 2007. november 9-én veszett nyoma.
  • Kelemen István Sajószentpéteren született 1957. március 21-én. A férfi 42 éves korában tűnt el 1999. július 10-én. Már huszonhat éve keresik a füzesabonyi rendőrök.
  • Dobos Rita Bernadett idén 20 esztendeje vált köddé. A rendőrség szerint a testmagassága 161-165 centiméter, alkata vékony, haja festett szőke, szeme színe kék. Az eltűnésének időpontjában 37 éves volt.
  • Szalai Mónika még 2013. május elsején tűnt el és a mai napig nincs róla semmi információ. Annyit tudunk, hogy a hatvani születésű Mónika ismeretlen helyre távozott. A nő testmagassága 156-160 centiméter, vékony, festett szőke hajú.
  • Dénes Jánost, a Nógrád megyei Somoskőújfaluban született férfit 26 éve keresik. A rendőrség szerint a testmagassága és bajsza alapján azonosítható lenne. A Hatvani Rendőrkapitányság keresi az eltűnt Dénes Jánost.

Külföldi személyek is eltűntek már Heves megyében 

Sajnálatos módon nemcsak magyar állampolgárok, hanem külföldiek is szerepelnek a régóta keresettek listáján. 

  • Cabie Tim Jo-t, a Koreában született, de belga állampolgárságú férfit 2002 óta keresi az Egri Rendőrkapitányság. A férfi eltűnésének időpontja: 2002. május 15., a rendőrök tehát 23 éve körözik az eltűnt férfit.
  • A román állampolgárságú Kahut Paraschivának 2011. február 23-án veszett nyoma. A személyleírása alapján egy vékony testalkatú, rövid göndör hajú nőt keresnek az egri rendőrök. A rendőrség szerint 166-170 centiméter magas.

Nyom nélkül tűntek el 

A fenti történetekben egy közös van, mintha az eltűnt személyek egyszerűen csak felszívódtak volna a föld színéről. Csak a rendőrség továbbra is érvényben lévő körözései emlékeztetnek arra, hogy ezek az ügyek lezáratlanok maradtak. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
