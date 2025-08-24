Már 28 éve nyoma veszett ennek a gyöngyösi férfinak – rejtélyes eltűnések Heves megyében

Vannak, akik után már több évtizede éve hiába kutat a rendőrség, és máig senki sem tudja, hová tűntek. Ezen eltűnéseknél sajnos kevés is rá az esély, hogy valaha is megtalálják őket.
Az elmúlt évtizedekben Heves megyében több titokzatos eltűnés történt. A rendőrség adatbázisában ma is számos olyan eltűnt személy szerepel, akik még évtizedekkel ezelőtt tűntek el, és azóta sem talált rájuk senki.
1997. április 3-án veszett nyoma Kovács Tamásnak, egy gyöngyösi férfinak. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság azóta is körözi. Úgy tűnik, hogy nincsenek szemtanúk, vagy nincs bizonyíték – így olyan mintha a föld nyelte volna el a férfit. Az eltűnt férfit a különleges ismertetőjegyei sem segítették megtalálni.
Ismertetőjelei: egy hastáji műtéti heg és egy barna anyajegy van az arca jobb oldalán.
Kovács Tamás azonban korántsem az egyetlen, akit régóta hiába várnak haza. A Heves megyei rendőrség körözési listáján több olyan ember is szerepel, akiknek az eltűnése máig rejtély.
Sajnálatos módon nemcsak magyar állampolgárok, hanem külföldiek is szerepelnek a régóta keresettek listáján.
A fenti történetekben egy közös van, mintha az eltűnt személyek egyszerűen csak felszívódtak volna a föld színéről. Csak a rendőrség továbbra is érvényben lévő körözései emlékeztetnek arra, hogy ezek az ügyek lezáratlanok maradtak.
