Már 28 éve nyoma veszett ennek a gyöngyösi férfinak – rejtélyes eltűnések Heves megyében

Az elmúlt évtizedekben Heves megyében több titokzatos eltűnés történt. A rendőrség adatbázisában ma is számos olyan eltűnt személy szerepel, akik még évtizedekkel ezelőtt tűntek el, és azóta sem talált rájuk senki.

Rejtélyes eltűnés: 28 éve keresik Kovács Tamást. Fotó: police.hu

Kovács Tamás eltűnése: 28 éve nincs válasz a kérdésekre

1997. április 3-án veszett nyoma Kovács Tamásnak, egy gyöngyösi férfinak. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság azóta is körözi. Úgy tűnik, hogy nincsenek szemtanúk, vagy nincs bizonyíték – így olyan mintha a föld nyelte volna el a férfit. Az eltűnt férfit a különleges ismertetőjegyei sem segítették megtalálni.

Ismertetőjelei: egy hastáji műtéti heg és egy barna anyajegy van az arca jobb oldalán.

Évtizedek óta keresik az eltűnt embereket

Kovács Tamás azonban korántsem az egyetlen, akit régóta hiába várnak haza. A Heves megyei rendőrség körözési listáján több olyan ember is szerepel, akiknek az eltűnése máig rejtély.

Az Egri Rendőrkapitányság a mai napig keresi Nagy Sándort , aki még 15 éve ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt férfi 1985-ben, Eger városában született.

, aki még 15 éve ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt férfi 1985-ben, Eger városában született. Kiss Ferencnek , egy karácsondi születésű férfinak 2007-ben veszett nyoma. A rendőrség szerint több korábbi sérülése és műtéti beavatkozása is volt. A bicegő járása ellenére sem találtak a nyomára.

, egy karácsondi születésű férfinak 2007-ben veszett nyoma. A rendőrség szerint több korábbi sérülése és műtéti beavatkozása is volt. A bicegő járása ellenére sem találtak a nyomára. Krémer Istvánné , Balogh Piroska Ilona néven született. A poroszlói asszonyt 2007 óta keresik a füzesabonyi rendőrök, ami azt jelenti, hogy tizennyolc évvel ezelőtt, 2007. november 9-én veszett nyoma.

, Balogh Piroska Ilona néven született. A poroszlói asszonyt 2007 óta keresik a füzesabonyi rendőrök, ami azt jelenti, hogy tizennyolc évvel ezelőtt, 2007. november 9-én veszett nyoma. Kelemen István Sajószentpéteren született 1957. március 21-én. A férfi 42 éves korában tűnt el 1999. július 10-én. Már huszonhat éve keresik a füzesabonyi rendőrök.

Sajószentpéteren született 1957. március 21-én. A férfi 42 éves korában tűnt el 1999. július 10-én. Már huszonhat éve keresik a füzesabonyi rendőrök. Dobos Rita Bernadett idén 20 esztendeje vált köddé. A rendőrség szerint a testmagassága 161-165 centiméter, alkata vékony, haja festett szőke, szeme színe kék. Az eltűnésének időpontjában 37 éves volt.

idén 20 esztendeje vált köddé. A rendőrség szerint a testmagassága 161-165 centiméter, alkata vékony, haja festett szőke, szeme színe kék. Az eltűnésének időpontjában 37 éves volt. Szalai Mónika még 2013. május elsején tűnt el és a mai napig nincs róla semmi információ. Annyit tudunk, hogy a hatvani születésű Mónika ismeretlen helyre távozott. A nő testmagassága 156-160 centiméter, vékony, festett szőke hajú.

még 2013. május elsején tűnt el és a mai napig nincs róla semmi információ. Annyit tudunk, hogy a hatvani születésű Mónika ismeretlen helyre távozott. A nő testmagassága 156-160 centiméter, vékony, festett szőke hajú. Dénes Jánost, a Nógrád megyei Somoskőújfaluban született férfit 26 éve keresik. A rendőrség szerint a testmagassága és bajsza alapján azonosítható lenne. A Hatvani Rendőrkapitányság keresi az eltűnt Dénes Jánost.

Külföldi személyek is eltűntek már Heves megyében

Sajnálatos módon nemcsak magyar állampolgárok, hanem külföldiek is szerepelnek a régóta keresettek listáján.

Cabie Tim Jo-t , a Koreában született, de belga állampolgárságú férfit 2002 óta keresi az Egri Rendőrkapitányság. A férfi eltűnésének időpontja: 2002. május 15., a rendőrök tehát 23 éve körözik az eltűnt férfit.

, a Koreában született, de belga állampolgárságú férfit 2002 óta keresi az Egri Rendőrkapitányság. A férfi eltűnésének időpontja: 2002. május 15., a rendőrök tehát 23 éve körözik az eltűnt férfit. A román állampolgárságú Kahut Paraschivának 2011. február 23-án veszett nyoma. A személyleírása alapján egy vékony testalkatú, rövid göndör hajú nőt keresnek az egri rendőrök. A rendőrség szerint 166-170 centiméter magas.