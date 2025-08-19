"Úgy kell élniük tovább, hogy nincs mellettük az édesanyjuk vagy a kishúguk" - holtan találtak rá az eltűnt anyára és lányára

Egy anya és 8 hónapos kislánya, több mint egy hónap után, a jelentések szerint holtan kerültek elő egy csatornából. Az eltűnt személyeket Kaliforniában találták meg.

Egy hónapnyi keresés után a hatóság megtalálták holtan találták meg az eltűnt anya-lánya párost. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Augusztus 17-én a keresőcsapatok megerősítették, hogy a 36 éves Whisper Owen és kislánya, Sandra McCarty egy víz alá merült 2006-os Chevrolet Trailblazer-ben voltak, amelyet a 120-as főút alatt találtak meg.

Búvár találta meg az eltűnt anyát és lányát

Az Adventures With Purpose nevű keresőcsoport és a búvár, Juan Heredia éppen az eltűnt anya és lánya után kutattak, amikor felfedezték őket. Owen családja elmondta, hogy a rendőrség korábban bemérte az eltűnt anya telefonját, és az utoljára abból a csatornából adott jelet, ahol végül rájuk találtak.

A San Joaquin megyei seriffhivatal keresőcsapata is a helyszínre vonult, és megerősítette, hogy egy felnőttet és egy csecsemőt találtak a járműben. A Kaliforniai Autópálya-rendőrség megkezdte a vizsgálatot, hogy pontosan, hogyan került a jármű a csatornába.

Owen és Sandra július 15-én tűntek el, miután helyi idő szerint 17 óra körül elhagytak egy orvosi rendelőt, és Elk Grove felé indultak, hogy találkozzanak néhány családtaggal. Owen jellegzetes 2006-os Chevrolet Trailblazer-e, amelynek a bal első fényszórója sérült volt, később forgalmi kamerákon is feltűnt Atwater-ben, helyi idő szerint 20:00 körül.

Owen párja, Robert McCarty és két másik gyermeke otthon várt, amikor nyoma veszett az anya-lánya párosnak. Miután vasárnap megtalálták a holttesteket, Owen testvére, Richard nyilatkozott a család veszteségéről.

Ez azt jelenti, hogy most már valamilyen módon továbbléphetünk, és el kell fogadnunk ezt a veszteséget. Vannak más gyerekei is, akiknek most úgy kell élniük tovább, hogy nincs mellettük az édesanyjuk vagy a kishúguk.

Mivel Owen gyakran meglátogatta a családját Fresnóban, és olykor több napot is ott töltött, a párja, Robert azt mondta, eleinte nem aggódtak, amikor nem érkezett meg. Végül Július 19-én, négy nappal azután, hogy utoljára látták az anyát és kislányát, a család hivatalosan is bejelentette az eltűnésüket. Ismerősei számára teljesen karakteridegen volt, hogy csak úgy nyomtalanul eltűnt, így tudták, hogy valami baj történhetett - írta a People.