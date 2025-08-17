Valódi csoda: egy hetet vészelt át a vadonban az eltűnt férfi

Életben találtak rá arra a klímatudósítóra, aki Norvégiában tűnt el, miután egyedül idnult el túrázni – noha súlyos sérüléseket szenvedett, közel egy hetet vészelt át magára utalva a zord, hegyvidéki környezetben.

A férfi kirándulás közben tűnt el / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A 38 éves Alec Luhn, aki amerikai származású, de az Egyesült Királyságban él és olyan neves médiumoknak tudósított, mint a New York Times vagy a Guardian, nagyjából két hete indult útnak a norvégiai Folgefonna Nemzeti Parkban. Múlt hétfőn jelentették be eltűntként, miután nem jelent meg a hazafelé tartó járatán a Bergen repülőterén – a város mintegy 65 kilométerre található a túrája célpontjától. Luhn utoljára múlt hét előtti csütörtök délután adott életjelet magáról. Felesége, az Emmy-díjas újságíró Veronika Silchenko elmondta a New York Times-nak, hogy a férje akkor küldte el neki a tervezett útvonalát. Ezután teljes csend következett, és amikor a férfi múlt hétfőn sem jelentkezett, és a repülőgépet is lekéste, Veronika riasztotta a hatóságokat - írja a Daily Mail.

A keresés hatalmas erőkkel indult meg: 30 fős önkéntes mentőcsapat, keresőkutyák, drónok és rendőrök kutattak a nehezen megközelíthető területen. A mentést időközben az egyre romló időjárási viszonyok miatt ideiglenesen fel is kellett függeszteni. A Vestland rendőrség műveleti vezetője, Tatjana Knappen közölte: „Éjfél körül a körülmények annyira rosszá váltak, hogy már nem volt ésszerű folytatni a kutatást a hegyekben.” Luhnt végül öt nappal az eltűnése után sikerült megtalálni. A helyi mentőszolgálat vezetője, Geir Arne Sunde elmondta: a riporter súlyosan megsérült, de szerencsére nincs életveszélyes állapotban. Mint kiderült, még a túra első napján sérült meg a lába – a részletek egyelőre nem ismertek.

A szakértők szerint csoda, hogy túlélte a többnapos megpróbáltatásokat, különösen úgy, hogy nagyon kevés élelme volt. „Nem emlékszem olyan esetre, hogy valakit ilyen hosszú idő után élve találtunk volna meg” – mondta Stig Hope, a keresési művelet vezetője és Vöröskeresztes önkéntes. „A kutatások nem mindig végződnek így – de ma igen. Ez hatalmas megkönnyebbülés mindannyiunk számára.”